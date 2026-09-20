 Țările europene în care oamenii se bucură cel mai mult de pensie. România, aproape de coada clasamentului
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Țările europene în care oamenii se bucură cel mai mult de pensie. România, aproape de coada clasamentului

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Vârsta de pensionare crește în Europa, pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, însă diferențele dintre țări sunt considerabile atunci când vine vorba despre numărul de ani petrecuți la pensie. Datele pentru 2024 arată că bărbații din Uniunea Europeană sunt așteptați să trăiască, în medie, încă 18,4 ani după vârsta de pensionare, în timp ce femeile ajung la 21,8 ani. România se află însă printre statele în care perioada estimată de pensionare este mai scurtă.

Câți ani primesc europenii pensie după ce se retrag
Câți ani primesc europenii pensie după ce se retrag Foto: Shutterstock

Potrivit datelor OECD, în 2024, vârsta medie de pensionare în Uniunea Europeană era de 64,7 ani pentru bărbați și 64 de ani pentru femei. Pentru a calcula perioada estimată petrecută la pensie, analiza a luat în calcul speranța de viață la vârsta de pensionare din fiecare țară.

Estimarea presupune că persoanele respective îndeplinesc și celelalte condiții necesare pentru acordarea pensiei, inclusiv numărul necesar de ani de muncă. În același timp, există și persoane care continuă să lucreze după atingerea vârstei oficiale de pensionare.

Bărbații din UE au, în medie, 18,4 ani de pensie

La nivelul Uniunii Europene, un bărbat este așteptat să trăiască, în medie, 18,4 ani după vârsta de pensionare. Pentru femei, perioada este mai lungă și ajunge la 21,8 ani.

În cazul bărbaților, diferențele dintre țări sunt mari. Perioada estimată variază de la 14,7 ani în Bulgaria și Ungaria până la 27,3 ani în Turcia. În interiorul Uniunii Europene, Luxemburgul are cea mai lungă perioadă estimată, de aproximativ 22 de ani. Grecia urmează cu 21 de ani, în timp ce Franța și Slovenia ajung la 20,7 ani. În Elveția, perioada este de 20,4 ani, iar în Malta, de 20,2 ani.

Peste media europeană de 18,4 ani se află și Cipru, cu 19,8 ani, Suedia, cu 19,4 ani, Portugalia, cu 19,3 ani, Belgia, cu 19,1 ani, Irlanda și Marea Britanie, cu câte 19 ani, Austria, cu 18,8 ani, și Finlanda, cu 18,7 ani.

În schimb, pe lângă Bulgaria și Ungaria, cele mai scurte perioade estimate pentru bărbați se înregistrează în Letonia, România și Lituania, toate fiind sub 16 ani.

Femeile petrec mai mult timp la pensie

În cazul femeilor, media Uniunii Europene este de 21,8 ani. Și aici diferențele sunt considerabile: de la 18,6 ani în Ungaria până la 34,5 ani în Turcia.

Luxemburgul depășește pragul de 25 de ani, iar femeile din Slovenia, Grecia, Franța, Spania, Elveția, Malta, Italia, Portugalia, Cipru și Finlanda sunt estimate să petreacă mai mult de 22 de ani la pensie. Germania se află sub media UE, cu 20,3 ani, în timp ce Marea Britanie ajunge la 21 de ani.

Mai multe țări se află sub pragul de 20 de ani. Printre acestea se numără Bulgaria, cu 18,8 ani, România, cu 19,1 ani, Țările de Jos, cu 19,2 ani, Croația, cu 19,6 ani, Danemarca, cu 19,7 ani, precum și Letonia și Islanda, cu câte 19,8 ani.

În Uniunea Europeană, bărbații se pensionează, în medie, la 64,7 ani și sunt așteptați să trăiască până la 83,1 ani. Femeile au o vârstă medie de pensionare de 64 de ani și o speranță de viață de 85,8 ani.

La nivel european, femeile sunt așteptate să petreacă la pensie cu 3,4 ani mai mult decât bărbații. Diferența este de doar 1,6 ani în Islanda, dar ajunge la 7,2 ani în Turcia. Un decalaj de cel puțin patru ani se înregistrează și în Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, România și Polonia.

Un alt aspect îl reprezintă diferența dintre pensiile femeilor și cele ale bărbaților. La nivelul statelor OECD, femeile primesc în medie pensii cu 23% mai mici decât bărbații, iar în Marea Britanie diferența ajunge la 37%, potrivit euronews.ro.

Vârsta oficială de pensionare nu este și vârsta la care oamenii renunță la muncă

O diferență importantă apare între vârsta oficială de pensionare și vârsta efectivă la care oamenii părăsesc piața muncii.

În UE, bărbații au o vârstă medie de pensionare de 64,7 ani, însă ies efectiv din câmpul muncii la 63,8 ani. În cazul femeilor, vârsta oficială de pensionare este de 64 de ani, iar vârsta medie de ieșire de pe piața muncii este de 62,9 ani.

Un exemplu aparte este Turcia. Bărbații se pot pensiona la 52 de ani, iar femeile la 49 de ani, însă vârsta medie efectivă de ieșire din câmpul muncii este de 60,8 ani pentru bărbați și 60,5 ani pentru femei.

Dacă se ia în calcul această vârstă efectivă, perioada estimată după ieșirea din câmpul muncii ajunge în Turcia la 18,2 ani pentru bărbați și 22,6 ani pentru femei. Pensiile rămân principala sursă de venit pentru persoanele vârstnice din Europa, însă nivelul acestora diferă considerabil între state, atât ca valoare nominală, cât și în funcție de puterea de cumpărare.

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