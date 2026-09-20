Cum scapi de păianjeni toamna. Cele 3 mirosuri pe care nu le suportă

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, păianjenii se vor transforma într-o prezență tot mai comună în casele noastre. Din fericire, nu este nevoie să apelăm la soluții scumpe și chimice din comerț pentru a scăpa de aceștia. Potrivit experților, există metode mult mai simple care ne vor fi de ajutor.

Păianjenii intră adesea în case toamna Foto: IStock

Toamna este sezonul de împerechere pentru păianjeni, motiv pentru care îi vom vedea tot mai des prin casele noastre. Iar cum nimeni nu vrea să vadă pânze de păianjen prin camere, devine important să știm precis cum putem ține aceste insecte la distanță. Din fericire, experții spun că există soluții foarte simple la care putem apela.

„Păianjenii masculi vor încerca adesea să intre în locuințe în timpul toamnei pentru a găsi o femelă cu care să se împerecheze. Intrarea în locuință le oferă, de asemenea, căldură și protecție împotriva condițiilor meteorologice”, a explicat expertul Daniel Steward, conform express.co.uk.

O metodă simplă poate ține păianjenii la distanță

Potrivit specialistului, cea mai simplă și mai naturală metodă de a ține păianjenii la distanță este folosirea unor mirosuri cât mai puternice. Diverse soluții pe bază de uleiuri esențiale pot fi aplicate prin casă, pentru a proteja spațiul de insecte.

Acest sfat a fost confirmat și de expertul în grădinărit Chris Bonnett, care recomandă uleiurile esențiale.

„Păianjenilor nu le place mirosul puternic al anumitor uleiuri esențiale. Amestecă câteva picături de ulei de mentă, lavandă sau eucalipt cu apă într-o sticlă cu pulverizator și aplică soluția în zonele în care se pot aduna păianjeni, cum ar fi gardurile, ușile de acces sau magaziile din grădină. Aceasta este o soluție sigură, fără substanțe chimice”, spune Bonnet.

Păianjenii nu suportă aceste mirosuri

În plus, păianjenii nu suportă nici mirosul de citrice. Iar, cu ajutorul acestei metode, nu numai că ne vom proteja casa de insecte, dar camerele vor avea un miros mai plăcut ca niciodată.

„În mod similar, păianjenii sunt alungați de mirosurile de citrice, așa că poți încerca să împrăștii coji de lămâie sau de portocală în zonele în care vrei să nu apară păianjeni sau să le freci de pervazurile ferestrelor, tocurile ușilor și ghivecele cu plante. Același lucru este valabil și în cazul oțetului. Un amestec simplu de oțet alb și apă poate fi pulverizat în jurul grădinii”, mai spune Bonnet.