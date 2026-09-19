 Ceaiul care poate fi benefic pentru rinichi. Experții recomandă să-l bei seara, după cină
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Ceaiul care poate fi benefic pentru rinichi. Experții recomandă să-l bei seara, după cină

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Rinichii noștri au un rol crucial în menținerea stării generale de sănătate a organismului nostru. Iar potrivit experților, pentru a oferi o mână de ajutor acestui organ important, există o băutură simplă pe care ar trebui să o consumăm după cină.

Ceaiul de ghimbir este recomandat după cină
Ceaiul de ghimbir este recomandat după cină Foto: Arhivă

Un stil de viață sănătos este crucial pentru a ne menține o stare de sănătate cât mai bună. Iar atunci când vine vorba despre rinichi, nu numai că este important să fim atenți la dieta pe care o avem, dar trebuie să știm că există un anumit tip de ceai despre care experții spun că poate fi foarte util pentru acest organ intern.

Mai precis, este vorba despre ceaiul de ghimbir, care, potrivit medicilor nutriționiști, ar trebui servit seara, după cină.

„Hidratarea este esențială pentru menținerea sănătății rinichilor și prevenirea pietrelor la rinichi”, spune experta Melanie Betz, potrivit EatingWell.

Ceaiul de ghimbir poate fi foarte util pentru rinichi

Atunci când nu suntem suficient de hidratați, în sânge va ajunge o concentrație mai mare de reziduuri. Acest lucru înseamnă că rinichii noștri vor fi nevoiți să lucreze mai intens pentru a filtra sângele. Iar, pentru a evita această problemă, experții spun că este important să ne menținem cât mai bine hidratați cu putință.

În plus, ceaiul de ghimbir este bun și împotriva inflamației.

„Ghimbirul conține, de asemenea, gingerol, un compus cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Deoarece inflamația cronică joacă un rol în progresia bolii renale, condimente precum ghimbirul pot fi o modalitate simplă de a susține organismul fără a adăuga un supliment”, spune și experta Jen Hernandez.

Are un conținut scăzut de potasiu

Practic, acest tip de ceai este o alegere surprinzător de utilă pentru menținerea sănătății rinichilor noștri.

„Ghimbirul are în mod natural un conținut scăzut de potasiu, fosfor și sodiu, ceea ce îl face una dintre adaosurile mai ușor de inclus într-o dietă adaptată sănătății rinichilor, fără a fi nevoie să îi monitorizezi îndeaproape cantitatea, așa cum ai face în cazul altor alimente și băuturi”, a explicat Hernandez.

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