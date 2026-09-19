 De ce să nu mai păstrezi făina în ambalajul original. Ce tip de recipent este ideal
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De ce să nu mai păstrezi făina în ambalajul original. Ce tip de recipent este ideal

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Este un detaliu la care aproape nimeni nu se gândește, dar despre care experții spun că este mult mai important decât ar părea la prima vedere. Este vorba despre faptul că făina nu ar trebui depozitată în ambalajul de hârtie în care a fost comercializată.

Făina poate rezista luni de zile în cămară
Făina poate rezista luni de zile în cămară Foto: Adobe Stock Images

Atunci când cumpărăm făină de la magazin și revenim acasă, tot ce facem este să punem pachetul în cămară iar apoi nu ne vom mai gândi la el decât atunci când ne trebuie la gătit. Însă, experții spun că făina nu ar trebui neglijată și ar trebui depozitată în cu totul alte condiții.

De ce se ambalează făina în hârtie

Practic, problema este faptul că, după ce a fost desfăcut, pachetul de hârtie în care se află făina nu o mai poate proteja în fața dăunătorilor din cameră. În plus, împreună cu aerul și cu umiditatea din jur, factorii de acest fel pot reduce perioada de valabilitate a făinii.

Pachetul de hârtie este foarte util și practic inițial, dar, după ce este desfăcut, lucrurile se schimbă radical. Iar dacă în făină apar insecte, larve, pânze fine sau orice fel de aglomerare neobișnuită, tot pachetul va trebui aruncat.

Recipientul ideal pentru făină

Mai mult decât atât, recipientul original de hârtie nu poate proteja împotriva lichidelor. Dacă scăpăm accidental apă sau cafea peste el, întreg conținutul va fi distrus. Chiar și simpla umezeală din aer poate deveni periculoasă pentru făină.

Făina albă obișnuită poate fi ținută în cămară aproximativ șase-opt luni, dacă este ținută într-un recipient corect. În condiții incorecte, acest termen de valabilitate se va reduce.

În general, experții recomandă ca făina să fie ținută într-un recipient care poate fi închis etanș. Acest lucru va permite făinei să se mențină proaspătă pentru mai mult timp. În general, dacă observăm că făina are deja un miros acru, stătut sau care deja seamănă cu cel al mucegaiului, înseamnă că făina s-a alterat.

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