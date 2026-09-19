Se răcește vremea în România. Un vortex polar va afecta întreaga țară. În ce zi a săptămânii va fi cel mai frig?

După un început de toamnă surprinzător de cald, vremea din țara noastră urmează să se schimbe radical. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), spune că un val de aer foarte rece va traversa țara noastră pe parcursul săptămânii următoare.

Vremea se va răci semnificativ Foto: Arhivă

În perioada următoare, temperaturile vor coborî sub cele normale pentru perioadă. Mai mult decât atât, la altitudini mari din zona montană există o probabilitate ridicată de precipitații mixte, iar rafalele de vânt vor avea o viteză de peste 70-80 km/h.

Răcirea vremii se va înregistra treptat, iar temperaturile vor fi deosebit de reci, mai ales la mijlocul săptămânii următoare.

„La mijlocul săptămânii viitoare, masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13-14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18-20 de grade, inclusiv în Capitală”, a spus Elena Mateescu, conform Antena 3 CNN.

Vremea se răcește semnificativ

Răcirea vremii va fi resimțită chiar începând de luni în zonele de vest, centru și în nordul țării. În același timp, în cursul zilei de luni, temperaturile vor rămâne calde în sud și sud-estul țării.

„Răcirea se va resimţi începând de la debutul săptămânii, când în vest, centru şi nord, valorile de temperaturi vor fi în scădere; contăm pe cel mult 19-20 de grade, în timp ce în zona de sud, sud-est a ţării vor mai fi posibile valori de 27-28 de grade”, a mai spus directoarea ANM.

Apoi, de marți și miercuri, temepraturile vor urma să scadă în toată țara.

La munte pot avea loc precipitații mixte

Chiar dacă finalul acestei săptămâni va continua să fie cald, vremea se va răci în zilele următoare, iar, conform prognozei ANM, miercurea care urmează va fi deosebit de rece.

„Miercuri, săptămâna viitoare, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21-22 de grade”, a explicat Elena Mateescu.

„Este posibil ca, la mijlocul săptămânii viitoare, în contextul în care masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13 - 14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18 - 20 de grade, inclusiv în Capitală”, a mai avertizat șefa ANM.