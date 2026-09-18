Ziua Bucureștiului, sărbătorită pe 20 septembrie. Ce reprezintă aceasta zi

Ziua Bucureștiului este marcată în fiecare an pe 20 septembrie, data la care orașul a fost menționat pentru prima dată într-un document. Prima atestare documentară a „Cetății București” datează din anul 1459.

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Ce sărbătorim pe 20 septembrie

Mențiunea apare într-un hrisov emis la 20 septembrie 1459, în care este amintit Vlad Țepeș. Documentul arată că domnitorul și-a petrecut patru dintre cei șase ani ai primei sale domnii „în Cetatea București”.

Hrisovul a fost descoperit în jurul anului 1900, iar data înscrisă în document a rămas legată de celebrarea orașului.

Bucureștiul este în prezent cel mai mare oraș din România. În ianuarie 2022, Capitala avea 2.161.842 de locuitori.

Cum a luat ființă orașul București și de unde provine numele

Originile Bucureștiului sunt legate de mai multe povești și legende. Una dintre cele mai cunoscute îl are în centrul său pe Bucur, un cioban bogat și proprietar de oi care ar fi trăit în această zonă.

Legenda spune că fiica lui Bucur, Anca, a fost răpită într-o iarnă de un grup de tătari și dusă în apropierea râului Nistru. Tatăl ei a pornit să o caute și, după o perioadă îndelungată, a găsit-o în viață și a reușit să o salveze.

După întoarcerea lor, Bucur și Anca s-au stabilit din nou la stâna de pe malul Dâmboviței. Acolo ar fi construit o casă mare, împrejmuită de un gard înalt, asemenea unei cetăți.

Mai târziu, Anca s-a căsătorit și a avut copii. Aceștia ar fi ridicat o biserică ce există și în prezent și care este cunoscută sub numele de „Bisericuța lui Bucur”.

Există și o altă legendă despre începuturile orașului. O poveste din secolul al XVI-lea îl indică pe Negru Vodă drept întemeietor al „Cetății București”.

Cum s-a dezvoltat Bucureștiul

Așezarea Bucureștiului la intersecția unor drumuri comerciale importante a avut un rol în dezvoltarea orașului. Zona era traversată de negustori, iar din București plecau drumuri către Giurgiu, Cornățel, Târgșor, Târgoviște și Slatina.

Orașul s-a dezvoltat în jurul Curții Domnești a lui Vlad Țepeș. Complexul cuprindea Palatul Voievodal și Biserica Buna Vestire, cunoscută mai târziu drept Biserica Curtea Veche.

Un moment important din istoria Bucureștiului a avut loc în timpul domniei lui Gheorghe Ghica, între 1659 și 1660. Atunci, Bucureștiul a devenit capitala Țării Românești.

Alegerea orașului drept capitală a fost legată de considerente militare. Bucureștiul, aflat pe Dâmbovița, putea fi supravegheat mai ușor de garnizoana otomană care se afla la Giurgiu.

De la prima mențiune documentară din 1459 și până la transformarea sa în capitală, Bucureștiul a trecut printr-o perioadă de dezvoltare în care poziția sa geografică, drumurile comerciale și existența Curții Domnești au avut un rol important.