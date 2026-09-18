Islanda recrutează români. Jobul pentru care se oferă un salariu de aproape 4.500 de euro net lunar

Mai puțin de o jumătate de milion de oameni locuiesc în Islanda, iar țara nordică se află acum în căutare de muncitori cu experiență pentru a acoperi deficitul de forță de muncă. Salariile oferite în această țară sunt foarte atractive, motiv pentru care oameni din întreaga lume încearcă să se angajeze aici, inclusiv români.

Angajații vor primi salarii mari Foto: Freepik

Românii care au experiență în domeniu pot avea un salariu de chiar și 4.500 de euro net, dacă reușesc să se angajeze în Islanda ca instalator tehnico-sanitar. Un astfel de job are responsabilități precum instalarea, repararea și chiar și întreținerea conductelor, a supapelor, a fitingurilor, a sistemelor de drenaj și a instalațiilor sanitare. În plus, angajații vor lucra în orice fel de clădiri, indiferent de vârstă.

Angajatorul oferă un salariu lunar de 4.472 de euro net după ce vor fi deduse costurile cazării și taxele, această sumă fiind calculată la 206 de ore de lucru. În plus, angajatorul asigură și cazarea muncitorilor în camere duble, potrivit anunțului de angajare.

Românii pot primi salarii de chiar și 4.500 de euro

Tot angajatorul se va ocupa de plata contribuțiilor sociale și a diverselor impozite datorate guvernului islandez. Salariații vor avea și asigurare medicală, iar concediul este plătit conform legislației în vigoare din Islanda.

Chiar și traducerea și pregătirea documentelor și a CV-ului în limba engleză este asigurată gratuit de către angajator. Cu toate acestea, cei interesați de un astfel de post trebuie să aibă deja experiență în domeniu.

Ce trebuie să știe românii înainte de a pleca în Islanda

Potențialii angajați trebuie să aibă o experiență de minim cinci ani în domeniu, să aibă permis de conducere categoria B și să cunoască limba engleză măcar la nivel conversațional. În plus, trebuie să aibă cazierul curat.

Iar chiar dacă diploma de calificare nu este obligatorie, ea reprezintă un avantaj. Undeva în jur de 5.000 de români locuiesc deja în Islanda, majoritatea în capitala Reykjavik și în Akureyri, al doilea oraș ca mărime de pe insulă.