 Furnici, servite la un restaurant de lux cu două stele Michelin. Ce pedeapsă riscă administratorii
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Furnici, servite la un restaurant de lux cu două stele Michelin. Ce pedeapsă riscă administratorii

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O situație cu totul inedită a făcut înconjurul lumii, iar internauții din întreaga lume au rămas șocați. Într-un restaurant cu două stele Michelin din Seul, un desert de top a fost servit, decorat cu furnici. Localul a fost deja amendat, iar autoritățile estimează că peste 12.000 de oameni au fost serviți cu desertul.

Desertul a fost servit vreme de patru ani
Desertul a fost servit vreme de patru ani Foto: Instagram

Atunci când vine vorba despre insecte în restaurante, cei mai mulți dintre noi ne gândim la situații în care localul nu este îndeajuns de curat. Astfel de cazuri neplăcute există oriunde, iar proprietarii fac tot posibilul pentru a se asigura că nu se vor afla într-o astfel de situație. Însă, potrivit adevarul.ro, lucrurile au stat cu totul altfel într-un restaurant din Seul.

Localul din capitala Coreei de Sud are două stele Michelin, iar desertul decorat cu furnici a fost servit publicului vreme de patru ani. Autoritățile coreene estimează că undeva în jur de 12.000 de oameni au servit acest preparat.

Un desert decorat cu furnici a fost servit publicului

Furnicile nu sunt autorizate pentru consum în Coreea de Sud, iar autoritățile au aflat și faptul că insectele conțineau niveluri de metale grele care depășeau limitele maxime admise.

În cele din urmă, restaurantul Evett a fost amendat cu 6.340 de euro, în timp ce Ginny Kim, directoarea executivă a companiei, a fost amendată cu 9.500 de euro. Inițial, procurorii au cerut o amendă de 12.700 de euro pentru companie și un an de închisoare pentru Kim.

Restaurantul a primit o amendă usturătoare

Restaurantul importa furnicile prin poștă, din Thailanda și Statele Unite. Apoi, 3-5 dintre acestea erau servite peste un sorbet preparat cu sikhye, o băutură dulce tradițională coreeană din orez.

Preparatul a fost servit între aprilie 2021 și ianuarie 2025, iar în total ar fi fost folosite49.096 de furnici pe deserturile servite de-a lungul anilor. În total, produsul a generat vânzări în valoare de 76.000 de euro.

Administratorii restaurantului au spus că furnicile mai sunt folosite ca ingredient și în restaurante din Danemarca, Marea Britanie și Australia. 

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