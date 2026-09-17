Ultimele cuvinte ale generalului Dorin Ioniță. Biletul de adio, întins pe 12 pagini

Un document tulburător a rămas în urma fostului general Dorin Ioniță, găsit împușcat în garaj. Este vorba despre un bilet de adio întins pe 12 pagini, în care militarul și-a așternut ultimele gânduri și a lăsat mesaje pentru cei mai apropiați oameni din viața sa. Printre rândurile dedicate familiei se află și un final neașteptat: 37 de rugăminți adresate lui Dumnezeu.

Ce conține biletul de adio lăsat de fostul general Dorin Ioniță Foto: Facebook

Un document rămas în urma fostului general Dorin Ioniță scoate la iveală ultimele sale gânduri. Este vorba despre un bilet de adio care, potrivit informațiilor obținute de cancan.ro, se întinde pe 12 pagini și conține mesaje adresate membrilor familiei sale, dar și o serie de rugăminți către Dumnezeu.

Documentul ar fi fost redactat în garajul în care militarul a fost găsit împușcat. În paginile sale, Dorin Ioniță s-a referit pe rând la cei mai importanți oameni din viața lui și a încercat să lase în urmă mesaje pentru fiecare dintre ei.

Mesaje pentru mamă, soție și cei patru copii

Potrivit informațiilor prezentate, generalul și-a îndreptat atenția către familie în mai multe dintre paginile documentului. Mama, soția și cei patru copii ai săi au fost menționați în mesajele pe care le-a lăsat în urmă.

Pentru fiecare dintre cei apropiați ar fi avut câteva cuvinte și lucruri pe care a dorit să le transmită. În același timp, în document apar referiri la ceea ce ar trebui să se întâmple după plecarea sa și la anumite lucruri pe care familia ar fi trebuit să le aibă în vedere.

Din conținutul biletului reiese preocuparea lui pentru oamenii pe care îi lăsa în urmă. Mesajele sunt construite în jurul familiei și al unor aspecte pe care generalul a considerat important să le transmită înainte de moarte.

Ultimele pagini, dedicate lui Dumnezeu

Spre finalul documentului, tonul mesajului se schimbă. Dacă în paginile anterioare gândurile sale sunt îndreptate către familie, ultimele rânduri sunt adresate lui Dumnezeu.

Potrivit informațiilor obținute de sursa citată, această rugăminte apare de 37 de ori în document.

Astfel, după mesajele lăsate pentru membrii familiei și după referirile la lucrurile pe care le considera importante, finalul biletului este alcătuit din repetarea rugăminții către Dumnezeu. Cele 12 pagini oferă, astfel, o imagine asupra gândurilor pe care Dorin Ioniță le-ar fi avut înainte de moarte, de la preocuparea pentru familie până la mesajele religioase din ultimele rânduri.