Final tragic pentru căutările lui Noah, copilul de 3 ani dispărut dintr-un parc din Suffolk

Căutările pentru Noah Woods, un băiețel de trei ani dispărut din Brantham, Suffolk, au avut un deznodământ tragic. Poliția a anunțat că echipele de intervenție au recuperat trupul unui copil dintr-un iaz aflat în apropierea locului în care micuțul fusese văzut ultima dată.

Noah Woods Foto: BBC

Noah dispăruse marți, în jurul orei 15:00 BST, de la un loc de joacă din Brantham. Copilul se despărțise de una dintre rudele sale, iar autoritățile au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare.

Superintendentul Tom Pearse, de la Poliția din Suffolk, a precizat că identificarea oficială a trupului nu fusese încă finalizată, însă familia băiețelului fusese informată despre descoperire.

Potrivit poliției, decesul era tratat drept neexplicat, dar nu era considerat suspect.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Noah și către toți cei care l-au cunoscut”, a transmis superintendentul Tom Pearse citat de BBC.

Peste 1.300 de oameni au participat la căutări

Dispariția copilului a mobilizat un număr impresionant de persoane. Poliția a transmis că cel puțin 1.300 de oameni din rândul publicului s-au alăturat serviciilor de urgență în încercarea de a-l găsi pe Noah.

Voluntarii au venit inclusiv din zone aflate la distanță de Suffolk, printre localitățile menționate aflându-se Birmingham și Hampshire.

Operațiunea s-a desfășurat într-o zonă aflată în apropierea estuarului râului Stour, la granița cu Essex. Au fost folosite elicoptere și echipe canine, în timp ce voluntarii au verificat terenurile și zonele din apropiere.

Căutările au fost coordonate de la Brantham Leisure Centre și de la căminul satului. Numărul persoanelor care au venit să ajute a fost atât de mare, încât organizatorii au rămas fără veste reflectorizante.

Poliția le transmisese celor implicați în căutări că Noah era non-verbal și parțial surd și că nu ar fi răspuns dacă era strigat.

Operațiunea a fost extinsă ulterior și în direcția East Bergholt și Manningtree, dincolo de granița cu Essex.

Iazul se afla la aproximativ 320 de metri de locul de joacă

Una dintre principalele zone verificate a fost Decoy Pond, un lac de pescuit aflat la aproximativ 320 de metri de locul de joacă unde Noah fusese văzut ultima dată.

Pentru verificarea iazului au fost chemate echipe de scafandri de la Metropolitan Police. În cele din urmă, acestea au recuperat trupul unui copil din apă.

În timp ce operațiunea de căutare era în desfășurare, oamenii care îl văzuseră pe Noah înainte de dispariție au vorbit despre el. Michael Crowley, care lucra în apropierea locului de joacă și s-a numărat printre ultimele persoane care l-au văzut pe copil înainte ca acesta să dispară, l-a descris într-un mod pozitiv.

„Arăta cât se poate de fericit și sănătos”, a spus bărbatul.

Printre voluntarii care au participat la căutări s-a aflat și Jessica Gammons, mamă a doi copii din Kelvedon, Essex. Femeia era însărcinată în momentul în care a decis să se alăture operațiunii. Ea a explicat că faptul că fiul său are aceeași vârstă ca Noah a făcut-o să simtă că trebuie să ajute.

„Mă tot gândeam: «Dacă acesta ar fi fiul meu, mi-aș dori ca toată lumea să ajute»”, a spus ea.

„Este o situație atât de tristă. Nu mă pot opri din a mă gândi la el.”

Poliția le-a mulțumit voluntarilor

În operațiunea de căutare au fost implicate numeroase structuri, alături de voluntari.

Superintendentul Tom Pearse a explicat că numeroși polițiști și membri ai personalului au fost mobilizați după ce dispariția copilului a fost raportată.

„De când Noah a fost dat dispărut, un număr foarte mare de ofițeri și membri ai personalului nostru au fost mobilizați în numeroase roluri pentru căutarea lui Noah și pentru sprijinirea familiei sale”, a transmis acesta.

Oficialul a vorbit și despre reacția comunității, explicând că înțelege de ce atât de mulți oameni au vrut să se implice.

„Ca părinte, înțeleg pe deplin de ce oamenii ar vrea să ajute, iar un astfel de răspuns este unul care reflectă puternicul spirit comunitar și caracterul cald al oamenilor din Suffolk, care fac din acest comitat un loc atât de special”, a spus Tom Pearse.

După descoperirea trupului, poliția a cerut ca familia lui Noah să primească timpul, spațiul și intimitatea necesare.

„Sunt sigur că înțelegeți că familia are nevoie acum de timp, spațiu și intimitate și vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră în această privință”, a transmis superintendentul.