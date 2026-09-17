 Obiectele care ocupă spațiu degeaba în locuință. Ce recomandă specialiștii
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Obiectele care ocupă spațiu degeaba în locuință. Ce recomandă specialiștii

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O locuință poate deveni rapid aglomerată atunci când mobilierul este prea mare, obiectele decorative sunt cumpărate din impuls, iar bucătăria se umple de aparate folosite foarte rar. Pentru persoanele care aleg un stil de viață minimalist, fiecare obiect adus în casă ar trebui să aibă un scop clar și să își găsească ușor locul.

Locuință
Locuință Foto: Arhivă

Trei specialiste în amenajarea și organizarea locuinței, care adoptă la rândul lor principiile minimalismului, au vorbit despre lucrurile pe care au ajuns să regrete că le-au cumpărat. Michelle Parravani, Vanessa Ruiz și Millie Naor, atrag atenția asupra mai multor categorii de produse care pot transforma spațiul într-unul încărcat și greu de întreținut.

Mobilierul supradimensionat poate încărca orice cameră

Mobilierul este necesar în orice locuință, însă dimensiunea pieselor trebuie aleasă în funcție de spațiul disponibil. Unul dintre lucrurile pe care minimaliștii au învățat să le evite este mobilierul supradimensionat.

Michelle Parravani spune că o canapea prea mare poate face ca întreaga cameră să pară încărcată, chiar și atunci când nu există foarte multe obiecte în jur.

„Cumpărarea unui mobilier care este prea mare pentru spațiul tău îl va face întotdeauna să pară că există prea multe lucruri în casa ta”, explică Parravani pentru thespruce.com.

Specialista recomandă ca alegerea mobilierului să țină cont atât de numărul pieselor, cât și de dimensiunea acestora. Într-un living, de exemplu, o canapea de două locuri și un fotoliu pot fi suficiente, fără să fie nevoie de o canapea modulară voluminoasă.

Aparatele de bucătărie folosite o singură dată

O altă categorie care poate ocupa rapid spațiul din bucătărie este reprezentată de aparatele și ustensilele destinate unei singure utilizări. Mașinile de făcut pâine sau aparatele de gătit orez pot părea utile atunci când sunt cumpărate, însă pot ajunge să stea nefolosite pe blatul din bucătărie.

Michelle Parravani recomandă prudență înainte de cumpărarea unui astfel de dispozitiv, mai ales dacă nu există certitudinea că va fi folosit în mod regulat.

Ideea este simplă: înainte de a cumpăra cel mai nou aparat de gătit, este util să fie analizată frecvența cu care acesta ar fi folosit. Dacă un produs nu este folosit cel puțin o dată pe zi sau pe săptămână, potrivit recomandării specialistei, ar putea să nu merite spațiul ocupat.

Același principiu se aplică și în cazul obiectelor decorative cumpărate doar pentru că sunt la modă. Piesele decorative la modă pot părea atractive într-un magazin, însă o achiziție făcută pe moment poate deveni ulterior o sursă de dezordine.

Vanessa Ruiz spune că astfel de obiecte ajung deseori să pară nepotrivite în locuință și, din această cauză, nu își găsesc nici un loc, nici o utilizare.

Suvenirurile și obiectele fără o funcție clară

Călătoriile sunt un alt moment în care tentația de a cumpăra obiecte inutile poate fi mare. Millie Naor atrage atenția că arta, păturile și alte obiecte cumpărate din locurile vizitate pot părea o idee bună pe moment, dar situația se poate schimba după întoarcerea acasă.

„La momentul respectiv, crezi că va adăuga ceva locuinței tale, dar de multe ori ajunge într-un dulap pentru că nu se potrivește cu stilul tău actual sau pur și simplu nu mai ești entuziasmat de el”, explică Naor.

Pe lângă faptul că ocupă spațiu în locuință, astfel de cumpărături înseamnă și bani cheltuiți, precum și spațiu ocupat în bagaj. Din perspectiva minimalismului, soluția este evitarea tentației încă din momentul în care obiectul este văzut.

O altă categorie problematică este reprezentată de lucrurile care arată bine, dar nu sunt practice. Vanessa Ruiz spune că minimaliștii încearcă să aleagă mobilier și accesorii care să îmbine aspectul plăcut cu utilitatea.

„Minimaliștii caută mobilier sau accesorii care au potențialul de a fi atât spectaculoase, cât și funcționale, ceea ce înseamnă că, dacă le lipsește unul dintre aceste criterii, este probabil să fie reciclate sau depozitate”, afirmă Ruiz.

Un exemplu este o măsuță de toaletă care oferă suficient spațiu pentru produsele cosmetice, dar este prea joasă pentru a putea fi folosită confortabil. Într-o astfel de situație, obiectul poate fi vândut, iar spațiul poate fi ocupat de o piesă care contribuie mai mult la activitățile de zi cu zi.

Aceeași regulă se aplică și decorațiunilor care sunt doar „drăguțe”, fără să aibă o funcție clară. Potrivit lui Ruiz, astfel de obiecte aglomerează vizual locuința și fac inclusiv curățenia mai dificilă.

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