Când intră banii de la stat în octombrie 2026. Datele la care se plătesc alocațiile și ajutoarele sociale

Milioane de români așteaptă în această lună plata unor drepturi sociale. În octombrie 2026, autoritățile au stabilit un calendar diferit în funcție de tipul prestației și de metoda prin care beneficiarii aleg să încaseze banii. Primele sume ajung în conturile bancare la începutul lunii, în timp ce pentru plățile prin Poșta Română datele de distribuire sunt diferite.

Datele la care se plătesc alocațiile Foto: arhiva

Plățile efectuate în luna octombrie reprezintă drepturile aferente lunii septembrie 2026. Astfel, părinții, persoanele cu dizabilități și familiile care beneficiază de diverse forme de sprijin financiar trebuie să țină cont de datele stabilite pentru fiecare categorie.

Alocațiile pentru copii se plătesc începând cu 8 octombrie

Părinții care primesc alocația de stat pentru copii trebuie să știe că banii aferenți lunii septembrie sunt programați să ajungă în conturile bancare începând cu 8 octombrie 2026.

Pentru cei care încasează alocația prin intermediul Poștei Române, distribuirea banilor începe pe 10 octombrie.

Este important de precizat că data de început a plăților nu înseamnă că toți beneficiarii care primesc banii prin poștă îi vor avea în aceeași zi. Distribuirea mandatelor poștale poate dura în funcție de traseul poștal și de localitatea în care locuiește fiecare beneficiar.

Ce se întâmplă cu indemnizația pentru creșterea copilului

Tot pe 8 octombrie sunt programate viramentele bancare pentru indemnizația de creștere a copilului.

În aceeași zi sunt prevăzute și plățile pentru stimulentul de inserție, destinat părinților care se întorc la serviciu înainte de finalizarea perioadei de concediu pentru creșterea copilului și care îndeplinesc condițiile legale.

Pentru beneficiarii care primesc aceste drepturi prin mandat poștal, plata începe pe 10 octombrie.

Prin urmare, părinții care încasează mai multe tipuri de prestații trebuie să verifice modalitatea de plată, deoarece banii virați în cont pot fi disponibili înaintea celor distribuiți prin Poșta Română.

Persoanele cu dizabilități primesc banii începând cu 14 octombrie

O altă categorie importantă de beneficiari este reprezentată de persoanele cu dizabilități.

Pentru acestea, plata drepturilor sociale aferente lunii septembrie este programată pentru 14 octombrie, în cazul celor care au ales încasarea prin cont bancar.

Pentru beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea sumelor începe pe 18 octombrie.

Și în acest caz, data stabilită de autorități reprezintă începutul procesului de plată, iar momentul efectiv al încasării prin poștă poate diferi în funcție de distribuirea mandatelor.

Alocația de plasament și indemnizațiile de hrană, plătite pe 20 octombrie

Spre finalul lunii sunt programate și alte categorii de prestații sociale.

Alocația de plasament urmează să fie plătită începând cu 20 octombrie 2026. Aceeași dată este prevăzută atât pentru virarea banilor în conturile bancare, cât și pentru începerea plăților prin mandat poștal.

Tot pe 20 octombrie sunt programate și două indemnizații de hrană destinate unor categorii speciale de beneficiari: indemnizația lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA și cea acordată persoanelor diagnosticate cu tuberculoză.

Când se virează banii pentru venitul minim de incluziune

Pe lista plăților din 20 octombrie se află și beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI).

În această categorie sunt incluse ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii.

Pentru beneficiarii care primesc sumele prin cont bancar, plata este programată să înceapă pe 20 octombrie. Aceeași dată este prevăzută și pentru începerea plăților prin mandat poștal.

Calendarul principal al plăților din octombrie 2026