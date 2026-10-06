 Marina Almășan reacționează după scandalul care a zguduit TVR: „Tudor Bota, iartă-mă!” Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fiul Cristianei Bota
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Marina Almășan reacționează după scandalul care a zguduit TVR: „Tudor Bota, iartă-mă!” Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fiul Cristianei Bota

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Marina Almășan a reacționat după scandalul izbucnit în jurul unui moment filmat în timpul unei transmisiuni realizate pentru TVR. Vedeta a explicat, într-o postare amplă pe Facebook, cum s-au desfășurat lucrurile și i-a cerut scuze public lui Tudor Bota, fiul fostei crainice Cristiana Bota. Potrivit realizatoarei TV, tânărul ar fi fost pus într-o lumină nefavorabilă după ce imaginile au fost interpretate într-un mod care nu ar fi avut legătură cu realitatea.

Marina Almășan își cere scuze după scandalul cu Tudor Bota
Marina Almășan își cere scuze după scandalul cu Tudor Bota Foto: Facebook

Marina Almășan susține că nu își dorește să declanșeze un nou conflict, ci doar să lămurească situația și să își asume faptul că, fără intenție, a contribuit la apariția unei situații care l-a afectat pe Tudor Bota.

„Nu aș avea somn, dacă nu aș face această postare. Nu urmăresc nimic special de la ea. Nici să declanșez un război, nici să sting vreunul. Pentru că el, dacă există, este unul fals”, și-a început Marina Almășan mesajul.

Cum a ajuns Tudor Bota în centrul scandalului

Totul ar fi pornit de la o ediție a emisiunii Marinei Almășan, în cadrul căreia Cristiana Bota urma să primească un trofeu și o diplomă aniversară dedicate personalităților care au făcut istorie la Televiziunea Română.

Marina Almășan explică faptul că fosta crainică trecea atunci printr-o perioadă dificilă, după ce suferise o operație la picior. Cu toate acestea, Cristiana Bota a acceptat invitația, cu rugămintea ca echipa să țină cont de starea sa și să nu o oblige să stea prea mult în picioare.

Pentru că transmisia avea loc în aer liber, în zona Porții Pangrati, realizatoarea spune că i-a cerut fiului Cristianei, Tudor Bota, să o aducă pe aceasta cu mașina cât mai aproape de momentul intrării în emisiune.

„Tudor e un tânăr deosebit, un bun profesionist, un om cu bun-simț și de calitate. Nici nu putea fi altfel, cu o asemenea mamă”, a scris Marina Almășan.

Potrivit acesteia, Tudor a ajuns cu mama sa la locul transmisiei, după care urma să plece, deoarece avea treabă la TVR. Marina Almășan spune că și-ar fi dorit ca acesta să rămână în emisiune, însă tânărul a refuzat politicos.

Mașina care a ajuns în centrul controverselor

Un videoclip din timpul transmisiunii a fost ulterior distribuit intens în mediul online și preluat de presa scrisă și de televiziuni. Marina Almășan susține că imaginile au fost interpretate într-un mod care l-a afectat pe Tudor Bota.

Unul dintre elementele asupra cărora s-ar fi concentrat comentariile a fost mașina cu care acesta și-a adus mama la eveniment. Realizatoarea susține însă că autoturismul nu îi aparținea lui Tudor, ci era împrumutat.

„Poate că aflând că-și aduce mama ce va fi aniversată la TVR, Tudor a dorit ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă, ca o adevărată divă, ce a și fost, în timpurile de aur ale Televiziunii Române (Eu cred că și Victor al meu ar fi făcut la fel, pentru mine)”, a transmis Marina Almășan.

Vedeta spune că a discutat ulterior cu Tudor Bota și că acesta era profund afectat de situația creată.

„Astăzi am vorbit cu Tudor. Era derutat, debusolat, devenise, din omul discret pe care-l știm cu toții, un personaj arătat cu degetul. M-a întrebat dacă pot să-l ajut să ajungă la doamna Sorina Matei”, a povestit realizatoarea.

Marina Almășan și-a cerut scuze

În mesajul său, Marina Almășan și-a asumat faptul că imaginile apărute în spațiul public au contribuit, fără intenție, la situația prin care a trecut Tudor Bota.

„În schimb mi-am cerut iertare pentru că, fără să vreau, i-am provocat această nedorită furtună în viața lui”, a scris ea.

Realizatoarea TV a ținut să își exprime regretul și față de ceilalți angajați ai Televiziunii Române, despre care spune că au ajuns să fie priviți prin prisma scandalului. Marina Almășan a vorbit despre angajații cu salarii modeste, despre cei care încearcă să realizeze emisiuni cu bugete foarte mici și despre colegii care aduc uneori de acasă recuzită sau aparatură pentru ca producțiile să poată continua.

„Și vreau să-mi mai cer iertare față de cineva: față de toți colegii mei, care, indirect, au devenit «suspecții bogați ai unei instituții sărace». Față de cei cu salarii modeste și care fac emisiuni cu bugete de zero lei”, a transmis Marina Almășan.

„Tudor Bota, iartă-mă!”

Realizatoarea spune că nu contestă faptul că există probleme în TVR și consideră că acestea trebuie analizate și rezolvate. În opinia sa, însă, astfel de situații nu ar trebui să ducă la etichetarea nedreaptă a unor angajați.

„Da, sunt destule bube și la noi, ca peste tot. Iar un jurnalist de investigație, mai ales ajuns într-o poziție care-i dă și putere, ar putea să rezolve multe din ele. Dar nu așa, lovind la întâmplare un angajat, doar pentru că, repet, cineva a dezinformat. Cu sau fără premeditare”, a mai scris Marina Almășan.

La finalul mesajului, realizatoarea a recunoscut că se așteaptă inclusiv la eventuale consecințe după această reacție publică. A amintit faptul că emisiunea sa este realizată cu un buget extrem de redus și că se bazează inclusiv pe sprijinul unor oameni care aleg să contribuie pentru ca producția să poată merge mai departe.

În încheiere, realizatoarea a transmis un mesaj direct fiului Cristianei Bota, omul despre care spune că a ajuns să sufere din cauza unei interpretări pe care nu o consideră corectă.

„M-aș bucura ca doamna Sorina Matei să realizeze că, lovind în Tudor și aruncând o lumină atât de nefavorabilă asupra lucrătorilor TVR, a lovit într-o mulțime de colegi de-ai mei, pentru care TVR chiar reprezintă «acasă» și care, în condiții greu de imaginat, își onorează profesia cu seriozitate, dăruire și profesionalism. Deci, în concluzie, Tudor Bota, iartă-mă!”, a încheiat Marina Almășan.

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