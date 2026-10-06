 Blake Shelton, mesaj emoționant pentru Gwen Stefani de ziua ei. „Te iubesc, frumoaso!”. Artista a împlinit 57 de ani
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Blake Shelton, mesaj emoționant pentru Gwen Stefani de ziua ei. „Te iubesc, frumoaso!”. Artista a împlinit 57 de ani

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Blake Shelton a avut un mesaj special pentru soția sa, Gwen Stefani, cu ocazia aniversării sale. Artista a împlinit 57 de ani, iar cântărețul country a marcat momentul printr-o serie de fotografii de cuplu și o declarație de dragoste publicată pe rețelele sociale.

Gwen Stefani a împlinit 57 de ani.
Gwen Stefani a împlinit 57 de ani. Foto: Instagram

Cei doi formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din industria muzicală americană, iar povestea lor de iubire a început în culisele emisiunii „The Voice”.

Blake Shelton, declarație de dragoste pentru Gwen Stefani

De ziua lui Gwen Stefani, Blake Shelton a ales să împărtășească mai multe imagini care surprind momente din relația lor. Fotografiile îi arată pe cei doi zâmbind, îmbrățișându-se și bucurându-se unul de compania celuilalt.

Alături de imaginile publicate pe Instagram, artistul i-a transmis soției sale un mesaj simplu, dar plin de afecțiune:

Este cea mai bună dintre toate! Toată lumea să-i ureze lui @gwenstefani la mulți ani! Te iubesc, frumoaso!

Mesajul lui Blake Shelton a atras rapid atenția fanilor, care au urmărit de-a lungul anilor povestea de dragoste dintre cei doi artiști.

Gwen Stefani a primit un cadou cu o semnificație specială

Aniversarea nu a fost marcată doar prin fotografii și urări. Gwen Stefani a dezvăluit și unul dintre cadourile primite de la soțul ei.

Este vorba despre un colier strălucitor care poartă numărul „11”, o cifră cu o semnificație aparte pentru cuplu. Blake Shelton și Gwen Stefani sunt împreună de aproximativ 11 ani, astfel că bijuteria a devenit un simbol al relației lor.

Gestul vine într-un moment în care cei doi continuă să își arate public afecțiunea și să vorbească despre legătura lor.

Cum a început povestea de dragoste dintre Blake Shelton și Gwen Stefani

Blake Shelton și Gwen Stefani s-au cunoscut în 2014, pe platourile emisiunii „The Voice”, unde amândoi făceau parte din juriu în calitate de antrenori.

La început, relația lor a fost una de prietenie și colegialitate. În 2015, însă, cei doi au început să formeze un cuplu, iar povestea lor a evoluat rapid.

După câțiva ani de relație, Blake Shelton și Gwen Stefani s-au căsătorit în iulie 2021, într-o ceremonie intimă desfășurată la ferma cântărețului din Oklahoma.

De atunci, cei doi au continuat să își celebreze relația atât în viața privată, cât și în fața fanilor.

Blake Shelton și Gwen Stefani, cinci ani de căsnicie

În luna iulie, Blake Shelton a marcat aniversarea căsătoriei lor printr-o altă serie de fotografii. Artistul a publicat imagini de la nunta lor și a transmis un mesaj despre anii petrecuți alături de Gwen.

Cinci ani, iar fiecare zi este mai frumoasă decât cea de dinainte”.

La rândul ei, Gwen Stefani a celebrat momentul prin imagini video de la nuntă și un mesaj în care l-a numit pe Blake Shelton „iubirea mea pentru totdeauna”.

Declarațiile celor doi demonstrează că relația lor rămâne una importantă pentru amândoi, chiar și după mai mulți ani de căsnicie.

Ghid de cumpărături

monica gabor si mr pink jpeg
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari Vedete internaționale
banner mihai albu jpg
#Exclusiv Click!
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!” Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Alarmă pentru Șumudică! Fără Cordea, Drazic, Braun, Nalic în CFR – U Cluj?! Exclusiv www.fanatik.ro
image
ANIMAŢIE. Ce sunt urmele lăsate pe cer de avioane, care i-au alarmat la conspiraţionişti observatornews.ro
image
Din 2004, un pensionar american a cheltuit 20.000.000 € pentru a restaura castelul familiei din Irlanda. După 22 de ani, încă nu e gata www.antena3.ro
image
Scandal de proporții la Berlin. Fostul șef al serviciului german de informații externe, August Hanning, a fost arestat pentru spionaj și trădare de țară. Cum a profitat de funcția sa oficială www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Irina Vasilcan, soția lui Gheorghe Moldovan, adevărul despre moartea arbitrului: „Viața mea este în pericol” as.ro
image
A găsit o piatră verde fluorescentă pe un drum izolat de ţară și a dus-o acasă. Ce era, de fapt. Explicaţia fenomenului playtech.ro
image
Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei României! Tabloul complet al zilelor în care Hagi a pus „coroana” deoparte. FANATIK a aflat totul www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
gato instagram jpg
VideoDe la șantier și armată, direct în lumea muzicii! Cum a ajuns un artist să facă bani din YouTube Vedete românești
Mircea Bravo a început filmările la Băiat de milioane foto: arhiva personală
Mircea Bravo, dezvăluire cutremurătoare din timpul filmărilor: „Ne-a murit un actor”. Cum a fost modificat scenariul Vedete românești
cub cristina rus png
Cristina Rus, apariție rară la 45 de ani. Cum arată acum fosta solistă Blondy și revederea emoționantă cu Andreea Bănică Vedete românești
banner mihai albu jpg
#Exclusiv Click!
A împlinit 17 ani! În ce relații e Mikaela Albu cu Elena, soția tatălui ei: „Există niște limite!” Vedete românești
monica gabor si mr pink jpeg
Viața de lux a Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink, zguduită de un nou scandal. Acuzații de fraudă cu sute de mii de dolari Vedete internaționale
Meghan Markle Profimedia jpg
Atât de mult o urăsc englezii?! Meghan Markle, tratată cu indiferență de niște chelneri care au refuzat s-o servească Vedete internaționale
kylie jenner gettyimages jpg
Kylie Jenner se apucă de actorie! Va juca în rol principal într-un serial Vedete internaționale
bianca dragusanu instagram jpg
Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre compromisurile făcute în relații: „Mă mir de mine de ce am fost în stare să fac” Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net