Blake Shelton, mesaj emoționant pentru Gwen Stefani de ziua ei. „Te iubesc, frumoaso!”. Artista a împlinit 57 de ani

Blake Shelton a avut un mesaj special pentru soția sa, Gwen Stefani, cu ocazia aniversării sale. Artista a împlinit 57 de ani, iar cântărețul country a marcat momentul printr-o serie de fotografii de cuplu și o declarație de dragoste publicată pe rețelele sociale.

Gwen Stefani a împlinit 57 de ani. Foto: Instagram

Cei doi formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din industria muzicală americană, iar povestea lor de iubire a început în culisele emisiunii „The Voice”.

Blake Shelton, declarație de dragoste pentru Gwen Stefani

De ziua lui Gwen Stefani, Blake Shelton a ales să împărtășească mai multe imagini care surprind momente din relația lor. Fotografiile îi arată pe cei doi zâmbind, îmbrățișându-se și bucurându-se unul de compania celuilalt.

Alături de imaginile publicate pe Instagram, artistul i-a transmis soției sale un mesaj simplu, dar plin de afecțiune:

„Este cea mai bună dintre toate! Toată lumea să-i ureze lui @gwenstefani la mulți ani! Te iubesc, frumoaso!”

Mesajul lui Blake Shelton a atras rapid atenția fanilor, care au urmărit de-a lungul anilor povestea de dragoste dintre cei doi artiști.

Gwen Stefani a primit un cadou cu o semnificație specială

Aniversarea nu a fost marcată doar prin fotografii și urări. Gwen Stefani a dezvăluit și unul dintre cadourile primite de la soțul ei.

Este vorba despre un colier strălucitor care poartă numărul „11”, o cifră cu o semnificație aparte pentru cuplu. Blake Shelton și Gwen Stefani sunt împreună de aproximativ 11 ani, astfel că bijuteria a devenit un simbol al relației lor.

Gestul vine într-un moment în care cei doi continuă să își arate public afecțiunea și să vorbească despre legătura lor.

Cum a început povestea de dragoste dintre Blake Shelton și Gwen Stefani

Blake Shelton și Gwen Stefani s-au cunoscut în 2014, pe platourile emisiunii „The Voice”, unde amândoi făceau parte din juriu în calitate de antrenori.

La început, relația lor a fost una de prietenie și colegialitate. În 2015, însă, cei doi au început să formeze un cuplu, iar povestea lor a evoluat rapid.

După câțiva ani de relație, Blake Shelton și Gwen Stefani s-au căsătorit în iulie 2021, într-o ceremonie intimă desfășurată la ferma cântărețului din Oklahoma.

De atunci, cei doi au continuat să își celebreze relația atât în viața privată, cât și în fața fanilor.

Blake Shelton și Gwen Stefani, cinci ani de căsnicie

În luna iulie, Blake Shelton a marcat aniversarea căsătoriei lor printr-o altă serie de fotografii. Artistul a publicat imagini de la nunta lor și a transmis un mesaj despre anii petrecuți alături de Gwen.

„Cinci ani, iar fiecare zi este mai frumoasă decât cea de dinainte”.

La rândul ei, Gwen Stefani a celebrat momentul prin imagini video de la nuntă și un mesaj în care l-a numit pe Blake Shelton „iubirea mea pentru totdeauna”.

Declarațiile celor doi demonstrează că relația lor rămâne una importantă pentru amândoi, chiar și după mai mulți ani de căsnicie.