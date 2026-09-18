Țara din apropiere de România unde se mută tot mai mulți pensionari: „Îmi pot permite servicii medicale private de o calitate excelentă”

Problema costurilor de viață tot mai ridicate afectează întreaga lume, iar mulți pensionari încep să se mute într-o țară apropiată de România. Acest loc superb reușește să atragă oameni din întreaga lume datorită prețurilor reduse și scutirilor de impozite.

Tot mai mulți pensionari se mută în Albania Foto: Shutterstock

Până de curând, această țară balcanică era evitată, atât de turiști cât și de cei care căutau un loc mai ieftin și mai primitor în care să se mute după pensionare. Acum, această țară superbă a devenit mult mai populară și s-a transformat în una dintre cele mai apreciate destinații din Europa.

Este vorba despre Albania, unde tot mai mulți pensionari aleg să se mute în ultimul timp. Costul vieții redus din această țară le permite să trăiască mult mai ușor, indiferent de ce fel de pensie ar avea.

Tot mai mulți pensionari se mută în Albania

„După 48 de ani de contribuții, pensia mea nu-mi permitea să duc o viață decentă în Italia, așa că mi-am făcut bagajele și am plecat în Albania. Aici, pensia plătită de INPS [casa de pensii din Italia, nota redacției] nu este impozitată, iar costul vieții este mai mic. Aici, cu 1.500 de euro, trăiesc ca un rege”, a spus Carmine Impietro, un fost mecanic din Novara care s-a mutat în Albania în 2012, potrivit informațiilor de la Il Messaggero.

Acum, fostul mecanic italian locuiește în Durrës, pe malul Mării Adriatice. Acest oraș superb se află la numai 200 de kilometri de coasta regiunii Puglia și de Bari, în Italia.

Prețurile din Albania sunt mult mai mici

Povestea lui Impietro nu este singura de acest fel. Tot mai mulți pensionari italieni aleg să părăsească țara natală din cauza prețurilor tot mai scumpe. Numai în anul 2024, undeva în jur de 37.825 de pensionari italieni au părăsit peninsula.

Iar Albania este una dintre destinațiile către care aceștia se îndreaptă. În 2018, Impietro a fondat asociația „Pensionati in Albania”, care avea la acel moment numai 200 de membri. Astăzi, numărul a trecut de 2.000.

Iar prin aplicarea unei convenții între INPS și Albania, pe care italianul a obținut-o în instanță, pensionarii italieni sunt scutiți de impozite.

„Cu banii pe care îi economisesc din taxe, aici îmi pot permite servicii medicale private de o calitate excelentă. Avem o clinică privată unde se face multă prevenție, lucru pe care, în Italia, un pensionar nu și-l mai permite”, povestește italianul.