 Planta pe care trebuie să o ai în dormitor toamna. Ține mucegaiul la distanță și reduce umezeala
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Planta pe care trebuie să o ai în dormitor toamna. Ține mucegaiul la distanță și reduce umezeala

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Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, mucegaiul se va transforma într-o problemă tot mai presantă. Din fericire, există o metodă foarte simplă care ne va ajuta să scăpăm de această problemă.

Mucegaiul poate fi greu de înlăturat odată ce apare
Mucegaiul poate fi greu de înlăturat odată ce apare Foto: IStock

Pe măsură ce temperaturile vor deveni din ce în ce mai reci, problema mucegaiului va deveni tot mai presantă. Cum nivelul de umiditate va crește iar temperatura din interiorul casei se va menține caldă, riscul apariției mucegaiului devine tot mai ridicat.

Acest risc este deosebit de ridicat chiar în luna septembrie, când vremea încă se menține caldă, dar, în același timp, începem să ne confruntăm cu tot mai multe precipitații. Din fericire, există o metodă simplă care ar trebui să ne ajute să ținem mucegaiul la distanță de dormitoarele noastre.

Cum poți reduce riscul apariției mucegaiului

Mai precis, tot ce trebuie să facem este să aducem planta corectă în dormitorul nostru, iar riscul apariției mucegaiului va scădea.

„Atunci când umiditatea relativă (UR) din interior depășește 60%, locuința dumneavoastră devine un mediu ideal pentru apariția mucegaiului și a igrasiei. Deși purificatoarele de aer sunt utile, anumite plante de apartament acționează ca dezumidificatoare naturale, reducând umiditatea din aer și limitând condițiile de care mucegaiul are nevoie pentru a se dezvolta”, a explicat specialista Grace DiDomenico, conform express.co.uk.

Din fericire, unele plante vor reduce nivelul de umiditate din casă și ne vor ajuta să evităm apariția mucegaiului.

Care sunt plantele perfecte pentru dormitor

Una dintre cele mai bune plante pe care le putem avea pentru a combate mucegaiul este crinul păcii, cunoscut pentru florile sale albe și frunzele sale mari și verzi. Aceste plante iubesc umiditatea, motiv pentru care sunt alegerea perfectă pentru a combate mucegaiul.

Iedera este, de asemenea, o alegere bună pentru dormitoare, deoarece nu numai că elimină umezeala, dar este cunoscută și pentru capacitatea de a reține particulele aflate în suspensie în aer, lucru ce va îmbunătăți calitatea aerului.

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