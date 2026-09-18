Doliu în lumea influencerilor. „Duda Alves” a murit la doar 22 de ani

Maria Eduarda Alves dos Santos, cunoscută în mediul online drept Duda Alves sau „fata care urăște lucrurile”, a murit la doar 22 de ani. Vestea a fost confirmată de familia și apropiații tinerei, iar dispariția sa a provocat numeroase reacții în rândul celor care îi urmăreau activitatea pe rețelele sociale.

Maria Eduarda Alves dos Santos Foto: Instagram

Cauza morții nu a fost făcută publică. În același timp, circumstanțele în care s-a produs decesul sunt investigate de autorități. Printre ipotezele luate în calcul se află și cea a unei sinucideri, însă nu a fost prezentată o concluzie oficială privind cauza morții, scrie New York Post.

Maria Alves era urmărită de sute de mii de oameni

Tânăra era una dintre influencerii cunoscuți în Brazilia și strânsese o comunitate de peste 750.000 de urmăritori pe TikTok. Conținutul prin care devenise cunoscută avea la bază umorul și situațiile obișnuite din viața de zi cu zi.

Maria vorbea în videoclipurile sale despre lucrurile care o enervau sau o deranjau, motiv pentru care a ajuns să fie asociată cu porecla „fata care urăște lucrurile”. Stilul său a atras un număr mare de persoane, iar comunitatea sa online a continuat să crească.

Pe lângă filmările amuzante, Duda Alves le permitea urmăritorilor să vadă și aspecte mai personale din viața sa. Ea publica momente petrecute alături de iubitul său și discuta uneori despre experiențe personale.

Pentru cei care o urmăreau, contul său reprezenta astfel o combinație între divertisment și fragmente din viața de zi cu zi.

Operația prin care trecuse cu doar câteva zile înainte

Cu puțin timp înainte de moarte, Maria publicase un videoclip în care vorbea despre o intervenție chirurgicală recentă. Tânăra fusese supusă unei mastopexii, procedură prin care sânii sunt ridicați și remodelați prin îndepărtarea excesului de piele și ajustarea țesuturilor.

În filmarea respectivă, Maria explica motivele pentru care decisese să apeleze la intervenție. Fiind de statură mică, tânăra considera că dimensiunea sânilor era disproporționată în raport cu înălțimea sa și susținea că acest lucru îi provoca dureri de spate.

După operație, Maria a vorbit și despre reacțiile pe care le primise din partea unor bărbați. Ea s-a plâns de comentariile răutăcioase apărute după intervenție.

La doar câteva zile după ce a vorbit public despre această experiență, tânăra a murit. Autoritățile verifică în prezent circumstanțele decesului, iar cauza nu a fost anunțată.

Maria Alves a fost înmormântată la Sao Paulo

Înmormântarea tinerei a avut loc marți, la Sao Paulo. Familia și apropiații au fost alături de Maria în ultimele momente, iar tatăl acesteia le-a transmis un mesaj celor care au trimis condoleanțe și au oferit sprijin familiei.

În mesajul său, acesta a vorbit despre oamenii care au fost aproape de fiica lui de-a lungul vieții și a subliniat importanța familiei și a prietenilor.

„Pe lângă dragostea părinților ei, a avut dragostea rudelor sale, a mătușilor, a verilor, a fratelui ei iubit și a prietenilor ei. Și cât de important este acest lucru în viețile noastre. Vă mulțumesc”, a spus tatăl lui Alves.