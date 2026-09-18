 O elevă de 13 ani din Iași s-a sinucis. Era premiantă, implicată în activitățile școlii: „Nimeni nu bănuia nimic”
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O elevă de 13 ani din Iași s-a sinucis. Era premiantă, implicată în activitățile școlii: „Nimeni nu bănuia nimic”

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Vestea morții unei fete de 13 ani din Iași a declanșat un val de stupoare printre colegi, profesori și apropiați. Descrisă ca o elevă model, activă în cluburi de teatru și lectură, copila nu a dat niciun semn de suferință, lăsând în urmă o familie distrusă și nenumărate semne de întrebare.

O elevă din Iași s-a sinucis
O elevă din Iași s-a sinucis Foto: Pexels

O tragedie greu de explicat a îndoliat o comunitate întreagă din Iași, unde o elevă de numai 13 ani și-a pus capăt zilelor, lăsându-și apropiații împietriți de durere. Nimic din conduita fetei, apreciată atât de profesori, cât și de vecini, nu prevestea o asemenea cumpănă, gestul extrem venind pe neașteptate într-o familie descrisă drept liniștită și unită. 

Tabloul unei eleve model: cor, lectură și premii județene

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Foto: Facebook

Anelisa era elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” din Iași.

Fata se remarca prin implicarea constantă în mediul educațional, participând activ la corul școlii, la trupa de teatru și la clubul de lectură. Pe plan academic, performanțele sale erau notabile, obținând chiar în anul școlar precedent premiul al III-lea la Concursul Județean Multilingvistic „Turnul Babel”.

În cartierul în care locuia alături de părinți, fiind singurul copil al familiei, vecinii s-au arătat profund cutremurați de veste. Oamenii din zonă au relatat pentru Ziarul de Iași că familia ducea o viață retrasă și discretă, fără scandaluri sau conflicte vizibile care să ofere vreun indiciu despre o eventuală tensiune interioară.

Reacția conducerii școlii și mesajul sfâșietor al familiei

Conducerea unității de învățământ a confirmat că eleva nu figura cu probleme medicale și s-a comportat absolut firesc până în ultimele momente petrecute în colectivitate. Directoarea școlii, Elena Mocanu, a descris starea generală de șoc a corpului profesoral:

„Este dureros pentru noi, suntem stupefiați de ce s-a întâmplat. Era un copil bun, un copil care se implica în toate activitățile extrașcolare, la clubul de lectură, la teatru, la cor. Era dezinvoltă, avea o relație frumoasă cu ceilalți copii din clasă. Nu aș fi bănuit niciodată că ar putea avea astfel de gânduri. Anul acesta a trecut în clasa a VII-a, sunt două săptămâni de când a început școala, a venit la ore. Nimeni nu bănuia că ar avea ceva pe suflet. A fost dezinvoltă până ieri, 16 septembrie, când a plecat de la școală. S-a comportat normal, a plecat la finalul orelor de curs”.

Directoarea a subliniat dificultatea de a sesiza astfel de drame interioare:

„Nu poți să îți imaginezi că niște copii care se manifestă normal ar putea ascunde ceva”.

În urma incidentului, colegii de clasă ai fetei, profund marcați, au fost incluși în sesiuni de asistență psihologică alături de profesorul consilier al școlii.

Durerea părinților a fost exprimată public de tatăl fetei, care a lăsat un scurt mesaj pe una din rețelele sociale: „Ai fost o scânteie de fericire în viețile noastre. Acum ești o steluță pe cer, îngerul nostru”.

Cum recunosc părinții semnalele de alarmă

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Foto: Facebook

Psihologul Dr. Cătălin Luca atrage atenția că părinții trebuie să fie atenți la schimbările persistente de comportament, precum izolarea, pierderea interesului pentru activitățile preferate, problemele de somn sau alimentație, iritabilitatea și autovătămarea. Afirmații precum „nu mai pot” sau „nu mai are rost” nu trebuie ignorate.

Specialistul recomandă un dialog direct și calm despre starea copilului și despre eventualele gânduri de a-și face rău, subliniind că o astfel de întrebare nu crește riscul, ci poate încuraja adolescentul să vorbească.

„Părintele ar trebui să asculte mai mult decât să ofere imediat soluții și să evite replicile de tipul «ai tot ce-ți trebuie», «alții au probleme mai mari» sau «o să-ți treacă». Te văd foarte apăsat în ultima perioadă și sunt îngrijorat pentru tine. Te-ai gândit vreodată că nu mai vrei să trăiești sau să îți faci rău? O astfel de întrebare nu crește riscul, ci îi oferă ocazia să vorbească despre o suferință pe care până atunci a ținut-o pentru el” potrivit Ziarul de Iași.

Dacă există intenție, un plan sau acces la mijloace periculoase, situația este o urgență, iar copilul nu trebuie lăsat singur și trebuie apelat 112.

Specialistul arată că în spatele acestor tragedii nu stă o cauză izolată, ci o acumulare de factori de stres: conflicte casnice, bullying, respingere în colectivitate, despărțiri, presiunea notelor mari și pericolele din mediul online.

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