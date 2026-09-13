Cine a fost Mădălina Apostol, femeia care i-a fost alături lui Nick Rădoi. Cu ce s-a ocupat și cum a ajuns să trăiască în Mexic

Mădălina Apostol s-a stins din viață în această dimineață, 13 septembrie 2026, în jurul orei 02:00. Partenera lui Nick Rădoi și-a pus capăt zilelor.

Cine a fost Mădălina Apostol Foto: Facebook

În ultimii ani, Mădălina Apostol a ales discreția, stând departe de ochii curioșilor. În momentul tragediei, aceasta se afla în România.

Mădălina Apostol a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fată

Vestea morții Mădălinei Apostol a luat pe toată lumea prin surprindere. Aceasta a lăsat în urmă doi băieți și o fată.

Mădălina Apostol avea trei copii: doi băieți, de 22 și 19 ani și o fată de 10 ani. Identitatea tatălui lui Miriam, fiica Mădălinei Apostol, nu a fost dezvăluită public, însă la momentul în care a născut, prietena cea mai bună a Monicăi Gabor era despărțită de Nick Rădoi.

Viața și activitatea ei înainte de retragere

Mădălina Apostol, cea mai bună prietenă a Monicăi Gabor, a fost activă în lumea mondenă, prezentă în presă, televiziune și în mediul online. Relația cu Nick Rădoi a fost intens mediatizată, cu perioade de despărțiri și împăcări, ceea ce a menținut-o în atenția publicului ani la rând.

În ultimii ani, însă, Mădălina a ales să se îndepărteze de lumina reflectoarelor. Potrivit declarațiilor lui Nick Rădoi, ea și-a schimbat stilul de viață, preferând liniștea și discreția.

Potrivit SpyNews, în 2021, după revenirea în România, Mădălina Apostol a anunțat că își deschisese propriul studio de videochat, o afacere în care declara că investise sute de mii de euro. Vorbea deschis despre această alegere și spunea că își dorea să schimbe percepția asupra industriei în România, considerând că domeniul este judecat superficial și greșit.

Cum s-a cunoscut cu Nick Rădoi

Relația dintre Mădălina Apostol și omul de afaceri Nick Rădoi a fost ani la rând subiect de interes pentru presa mondenă. Deși cei doi au vorbit rar despre începuturile lor, informațiile din spațiul public conturează un context clar: s-au cunoscut în perioada în care Mădălina era activă în showbizul românesc, iar Nick Rădoi venea frecvent în România și apărea în cercurile mondene, fiind apropiat de mai multe vedete din țară.

În anii în care Mădălina Apostol era prezentă în televiziune și în presa de divertisment, Nick Rădoi participa la evenimente mondene, emisiuni și proiecte caritabile în România.

Sursele din presă indică faptul că cei doi s-au intersectat în acest mediu, unde au început să vorbească și să se apropie. Relația lor a evoluat rapid, devenind una dintre cele mai comentate povești sentimentale ale lumii mondene, potrivit SpyNews.

O relație cu despărțiri, împăcări și o mutare în Mexic

După ce s-au cunoscut în România, Mădălina Apostol și Nick Rădoi au continuat relația peste ocean. Au locuit o perioadă în Los Angeles, iar ulterior Mădălina s-a mutat în Mexic, unde a ales discreția și un stil de viață retras.

Nick Rădoi a confirmat în repetate rânduri că preferă să nu mai apară public, concentrându-se asupra familiei sale.