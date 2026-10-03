Marina Almășan, criticată pentru relația cu Sorin Mărcuș: „O consideră ridicolă la vârsta noastră”

Marina Almășan a vorbit despre reacțiile pe care le primește în mediul online de când formează un cuplu cu Sorin Mărcuș. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că, deși cei mai mulți oameni se bucură pentru povestea lor de iubire, există și persoane care au făcut comentarii răutăcioase la adresa relației.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș. Foto: Arhiva Click!

Ce critici a primit Marina Almășan pentru relația cu Sorin Mărcuș

Marina Almășan spune că reacțiile negative vin din partea unor persoane care nu înțeleg relația pe care o are cu Sorin Mărcuș și care consideră că povestea lor este nepotrivită pentru vârsta pe care o au. Vedeta susține că aceste persoane văd relația drept o „joacă temporară” și ajung să facă afirmații răutăcioase la adresa lor.

„Singurele «ciupituri» pe care le mai primesc sunt de la niște persoane frustrate care nu înțeleg relația mea cu Sorin și o consideră ridicolă la vârsta noastră, o joacă temporară, care va sfârși rău.

Și își permit tot felul de obrăznicii și aberații pe această temă. Dar, procentual vorbind, pentru că eu sunt economistă și sunt obișnuită cu statisticile, ei reprezintă cam 2% din rândul celor mulți care se bucură de bucuria noastră. Sunt oameni cărora le-am dat un imbold, în sensul că nu există «nu se poate» și că poți iubi la orice vârstă. Și că, atunci când te aștepți cel mai puțin, viața poate să ia o întorsătură neașteptată și să te aducă în zona fericirii”, a spus ea într-un interviu viva.ro.

Ce spune prezentatoarea TV despre povestea de iubire din prezent

După mai multe eșecuri în dragoste, Marina Almășan și-a găsit liniștea și fericirea alături de Sorin Mărcuș, actualul său partener, pe care îl cunoaște de mai bine de 40 de ani. Bărbatul a făcut un pas important în relația lor și a cerut-o în căsătorie la Dallas, acolo unde i-a dăruit și un inel de logodnă.

În cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru Click!, prezentatoarea de televiziune a vorbit despre relația cu omul de afaceri și despre legătura pe care o au, dar și despre lucrurile pe care le au în comun.

„Legătură noastră - indestructibilă, sper - a venit într-un moment în care fiecare dintre noi se lupta cu unul și același Balaur : Singurătatea. Armele erau altele, dihonia - aceeași. Amândoi aveam în urmă un trecut - foarte diferit, recunosc - și amândoi eram în căutarea unei formule magice, care să facă acest ultim tronson al vieții cât mai frumos, mai interesant, mai incitant și…mai lung!”.

„Avem nesfârșite planuri de viitor și lucrăm de zor”

Pentru Marina Almășan și Sorin Mărcuș, relația este una matură și serioasă. În ciuda încercărilor prin care amândoi au trecut de-a lungul vieții, prezentatoarea recunoaște că sunt plini de viață, au pasiuni comune și reușesc să găsească lucruri pozitive în fiecare zi. Cei doi au și planuri de viitor împreună și își doresc să își construiască o viață comună.

„Da, suntem doi oameni deciși, nu numai să dea ani vieții, cât mai ales viață anilor. Suntem plini de viață, avem multe pasiuni comune (călătoriile sunt pe primul loc), am trecut amândoi prin destule încercări ale vieții (care, se spune, „înțelepțesc”), avem cercuri de prieteni care se întrepătrund incredibil și, zic eu, suntem doi oameni pozitivi, care își doresc să le fie bine și lor, și celor din jurul lor.

Avem copii de aceeași vârstă (Sorin - și nepoți!), apoi avem nesfârșite planuri de viitor și lucrăm de zor ca să transformăm aceste matrițe diferite, în care am trăit până acum, într-una comună, în care divergențele să fie absolut accidentale și repede trecătoare”, a mai adăugat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!, despre relația actuală.