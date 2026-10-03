 Anamaria Ferentz, mărturisire sfâșietoare după una dintre cele mai dureroase pierderi din viața sa: „Învăț să trăiesc”
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Anamaria Ferentz, mărturisire sfâșietoare după una dintre cele mai dureroase pierderi din viața sa: „Învăț să trăiesc”

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Anamaria Ferentz (49 de ani), artista stabilită de 16 ani în America, încearcă să își regăsească liniștea după una dintre cele mai dureroase pierderi din viața sa.

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banner Anamaria Ferentz Foto: Arhiva personala/Social media

Supai, cățelul pe care îl salvase în urmă cu aproape 12 ani din Grand Canyon și care îi devenise membru al familiei, a fost răpus de cancer osos.

Patrupedul s-a stins în brațele artistei, după ce aceasta a luat cumplita decizie de a-l eutanasia pentru a-i curma suferința. După o perioadă de tăcere, Anamaria Ferentz a găsit puterea să își deschidă sufletul și să povestească despre durerea care încă o macină.

Anamaria Ferentz: „Nu era doar un câine. Era familia mea, sufletul meu!”

Mi-a luat ceva timp să găsesc puterea să vorbesc despre pierderea lui Supai. Nici acum nu cred că există suficiente cuvinte pentru a descrie ce a însemnat această despărțire pentru sufletul meu. Supai nu a fost niciodată doar un câine pentru mine. A fost familia mea, prietenul meu, suflețelul care mi-a stat alături în atâtea etape ale vieții. Am petrecut aproape 12 ani împreună, iar să îmi iau rămas-bun de la el a fost unul dintre cele mai grele momente pe care le-am trăit vreodată”, ne-a spus Ferentz.

Într-o zi, când inima mea va fi pregătită, am să vă povestesc despre Supai. Despre cum ne-am găsit unul pe celălalt, despre viața noastră împreună, despre tot ce m-a învățat și despre sufletul extraordinar care a fost. Deocamdată, încerc să iau fiecare zi așa cum vine.

Învăț să trăiesc cu golul imens pe care l-a lăsat în urma lui și, în același timp, încerc să fiu recunoscătoare pentru fiecare clipă în care am avut norocul să îl am lângă mine. Durerea nu dispare pur și simplu. Sunt zile în care doar înveți să o duci altfel”, a mărturisit Anamaria Ferentz.

Tanja îi alină acum suferința

În mijlocul acestei drame, artista și-a găsit o mică alinare în Tanja, o cățelușă în vârstă, care a avut, la rândul ei, o legătură specială cu Supai. Anamaria Ferentz și-a îndreptat acum toată dragostea și atenția către ea, încercând să transforme suferința într-un nou gest de iubire.

„În această perioadă, o parte importantă din vindecarea mea este Tanja. A apărut în viața mea exact când inima îmi era făcută bucăți. Este un suflet în vârstă, care avea nevoie de dragoste, răbdare, siguranță și de cineva care să aibă grijă de ea.

Tanja a fost, la un moment dat, iubita lui Supai. Știu că nu îl va înlocui niciodată și nici nu îmi doresc asta. Ea are propria poveste, propria inimă mare și locul ei special în sufletul meu.

Acum încerc să mă concentrez pe ea, să îi ofer toată iubirea și viața frumoasă pe care le merită și, în același timp, să îmi dau voie să mă vindec puțin câte puțin, zi după zi.

Supai va rămâne pentru totdeauna o parte din mine. Întotdeauna! Și promit că într-o zi îi voi spune povestea. Până atunci, încerc doar să găsesc puterea de a merge mai departe, cu iubire în suflet”, a încheiat emoționată artista.

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