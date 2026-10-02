 Nick Rădoi, mesaj emoționant la trei săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol. Imaginea de colecție publicată de milionar
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Nick Rădoi, mesaj emoționant la trei săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol. Imaginea de colecție publicată de milionar

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La aproape trei săptămâni de la dispariția prematură a Mădălinei Apostol, Nick Rădoi continuă să resimtă profund durerea pierderii suferite. Omul de afaceri a ales să aducă un omagiu emoționant fostei sale partenere de viață prin intermediul unei fotografii de arhivă din anii în care formau un cuplu.

Nick Rădoi, mesaj emoționant la trei săptămâni de la dispariția Mădălinei Apostol
Nick Rădoi, mesaj emoționant la trei săptămâni de la dispariția Mădălinei Apostol Foto: facebook

Trecerea în neființă a Mădălinei Apostol a lăsat un gol imens în sufletul celor care au iubit-o, iar milionarul stabilit în America demonstrează că amintirea ei rămâne vie. 

Nick Rădoi, o amintire prețioasă dintr-o etapă luminoasă a relației

Nick Rădoi a marcat această perioadă critică de doliu printr-o postare încărcată de nostalgie pe rețelele de socializare, arătând cât de mult îi lipsește femeia care i-a marcat existența.

Fotografia împărtășită de omul de afaceri îi surprinde pe cei doi într-un moment relaxat și plin de tandrețe din perioada în care își construiau viața împreună.

În imagine, Mădălina Apostol apare zâmbind cu căldură, în timp ce Nick Rădoi o îmbrățișează protector din spate. Cadrul reflectă o epocă lipsită de griji din povestea lor, mult înainte ca destinul fostei sale partenere să fie curmat tragic.

Rânduri scurte, dar pline de durere: „Te voi purta mereu în suflet”

Dincolo de imaginea plină de semnificație, afaceristul a dorit să așeze o mărturie scurtă, dar extrem de sinceră a legăturii sufletești care a continuat să îi unească:

„Te voi purta mereu în suflet”, a scris Nick Rădoi pe contul său de Facebook.

Gestul bărbatului a emoționat profund comunitatea din mediul online, postarea adunând numeroase reacții de susținere și condoleanțe din partea celor care au urmărit de-a lungul anilor povestea lor.

Nick Rădoi rupe tăcerea în fața criticilor: „Lumea judecă lucruri despre care habar nu are”

Valul de comentarii negative și acuzațiile apărute în spațiul public după dispariția Mădălinei Apostol l-au determinat pe Nick Rădoi să ia atitudine.

Vizibil afectat de speculațiile celor din jur, omul de afaceri s-a arătat profund surprins de ușurința cu care oamenii emit verdicte aspre și trag concluzii despre o poveste de viață ale cărei culise nu le cunosc.

Milionarul a mărturisit că, deși încearcă în mod constant să ignore mesajele răutăcioase, prietenii apropiați i-au semnalat atacurile venite din mediul online. În replică, Rădoi a subliniat că are conștiința curată și că singura judecată care contează cu adevărat pentru el este cea divină, refuzând să se lase copleșit de opiniile celor care vorbesc fără să dețină date reale despre relația lor.

„Întotdeauna am fost departe de a citi aceste mesaje, dar din cauză că am atâția prieteni care îmi trimit, pe mine mă șochează cum lumea judecă lucruri despre care habar nu au, lucruri pe care nu poți decât să spui wow. Dar, când știi cine ești, nu numai în situația asta, nu prea te interesează ce spune lumea. Judecata este să te simți bine cu Dumnezeu”, a punctat afaceristul potrivit spynews.ro.  

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