Andreea Bostănică, surpriză de proporții la 22 de ani. Cadoul primit abia a încăput pe ușa casei

Cunoscută pentru viața opulentă pe care o expune pe rețelele sociale, Andreea Bostănică și-a început aniversarea de 22 de ani într-un mod spectaculos. Tânăra influenceriță a fost surprinsă dis-de-dimineață cu un aranjament floral impresionant.

Andreea Bostănică, răsfățată la 22 de ani Foto: instagram

Pentru Andreea Bostănică, ziua de naștere a început cu o surpriză pe măsura stilului său extravagant. Tânăra a împlinit 22 de ani și le-a arătat urmăritorilor din online unul dintre primele cadouri primite: un coș uriaș de trandafiri, care abia a încăput pe ușa casei.

Andreea Bostănică, dimineață spectaculoasă marcată pe TikTok: aranjament floral cărat de doi bărbați

Debutul aniversării a fost imortalizat într-un scurt videoclip distribuit pe platforma TikTok. Îmbrăcată într-un halat alb, influencerița s-a filmat în casă în timp ce doi bărbați cărau din exterior un coș uriaș, plin până la refuz cu trandafiri roșii.

Dimensiunile generoase ale aranjamentului au captat instantaneu privirile internauților, postarea fiind însoțită de mesajul scurt: „Hello, 22”.

Cadoul a reaprins însă curiozitatea publicului privind expeditorul gesturilor scumpe de care tânăra beneficiază frecvent.

Răspuns ferm la speculațiile privind un partener arab

Apariția repetată a buchetelor gigantice și a bijuteriilor de lux a generat de-a lungul timpului speculații conform cărora influencerița ar avea o relație amoroasă cu un partener arab.

Andreea Bostănică a respins categoric aceste teorii, susținând că atențiile de curtoazie sau simpla proximitate fizică nu atestă existența unui parteneriat romantic.

„Filmulețele astea care circulă pe internet că sunt împreună, că am un iubit arab. Asta nu înseamnă că persoana care stă pe scaun lângă mine este iubitul meu sau sunt într-o relație cu el, adică eu dacă mă așez acum pe scaun în restaurant și este un băiat lângă mine, asta înseamnă că eu am o relație cu el? Asta mi se pare foarte amuzant, sincer. Și încă o dată. Îmi pare foarte rău că aveți niște standarde atât de joase”, a explicat bruneta.