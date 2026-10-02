 Andreea Simona, designerul care creează ținute pentru Jennifer Lopez și Lady Gaga, are cizme de 3.800 de euro! Ce se poartă în această toamnă
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Andreea Simona, designerul care creează ținute pentru Jennifer Lopez și Lady Gaga, are cizme de 3.800 de euro! Ce se poartă în această toamnă

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Andreea Simona are proiecte internaționale de styling pentru nume sonore precum Jennifer Lopez, Cardi B, Lady Gaga și Eva Longoria. 

Andreea Simona, designerul care creează ținute pentru Jennifer Lopez și Lady Gaga, are cizme de 3.800 de euro!
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Andreea Simona, designerul care creează ținute pentru Jennifer Lopez și Lady Gaga, are cizme de 3.800 de euro! Foto: click.ro

Designerul român, care realizează ținute inclusiv pentru aparițiile live și televizate ale starurilor, a dezvăluit pentru Click! care sunt tendințele vestimentare ale toamnei 2026, dar și ce pasiune costisitoare ascunde în propria garderobă. Are pantofi de 2.900 de euro și cizme care valorează nu mai puțin de 3.800 de euro!

Andreea Simona își desfășoară activitatea și pe plan internațional, fiind implicată în proiecte de stage styling pentru unele dintre cele mai cunoscute artiste din lume. De la Jennifer Lopez și Cardi B până la Lady Gaga și Eva Longoria, designerul lucrează la realizarea ținutelor destinate aparițiilor publice, spectacolelor și televiziunii.

Colaborările presupun atât muncă de la distanță, cât și deplasări la Los Angeles, acolo unde Andreea merge, atunci când programul îi permite, pentru a se ocupa personal de fittinguri și de pregătirea ținutelor.

Lucrez la proiecte internaționale de stage styling pentru Jennifer Lopez, Cardi B, Eva Longoria, Lady Gaga, pentru prezențe live și la TV. Le fac ținutele, le fac și fittinguri când pot și merg la Los Angeles, dar lucrez și de la distanță”, a povestit Andreea Simona pentru Click!

Ce se poartă în toamna 2026? Sacouri oversized, cizme lungi și ținute monocrome!

Cum am intrat deja în sezonul rece, am provocat-o pe Andreea să ne dezvăluie ce ar trebui să avem în garderobă în această toamnă, ce piese merită cumpărate și cum le putem combina pentru a obține o apariție modernă, feminină și elegantă.

Designerul recomandă, înainte de toate, ținutele lejere, care oferă libertate de mișcare, dar care pun în valoare silueta. Sacourile oversized, în special cele structurate, cu umeri supradimensionați, sunt printre piesele-vedetă ale sezonului.

Se poartă foarte mult ținutele lejere, ținutele care să-ți pună în același timp feminitatea foarte mult în evidență. Recomand cât mai mult oversized, recomand sacourile oversized, sacourile structurate, cu umerii aceia supradimensionați. Sunt în mare vogă!”, ne-a explicat Andreea Simona.

În privința culorilor, designerul mizează pe ținutele monocrome, adică acele combinații vestimentare în care alegem aceeași culoare din cap până în picioare. Este un truc de styling care poate oferi eleganță și continuitate vizuală întregii apariții.

O altă piesă care nu ar trebui să lipsească din garderoba acestui sezon este perechea de cizme lungi. Acestea pot fi integrate atât în ținute de zi, cât și în combinații mai sofisticate. În același timp, talia marcată revine în atenție, fiind un element care echilibrează volumele generoase ale pieselor oversized.

Cromatic, se poartă ținutele într-o singură culoare, adică orice culoare, din cap până în picioare. Se poartă cizmele lungi, se poartă talia marcată, se poartă să fii în același timp și degajată, să te simți bine în pielea ta”, a mai completat designerul.

Așadar, combinația dintre un sacou cu umeri accentuați, o talie bine definită și o pereche de cizme lungi poate fi una dintre variantele de styling ale acestei toamne. Iar regula de bază rămâne confortul: hainele trebuie să pună în valoare femeia care le poartă, nu să o incomodeze.

Andreea Simona, slăbiciune pentru pantofii de lux! Are cizme de 3.800 de euro

Deși lucrează într-o industrie în care tentațiile vestimentare sunt la tot pasul, Andreea Simona recunoaște că experiența acumulată în modă a învățat-o să fie mult mai atentă la felul în care își cheltuiește banii.

Designerul spune că a trecut prin perioade în care cumpăra excesiv, investind sume importante în accesorii pe care, ulterior, nici măcar nu ajungea să le folosească. Acum preferă shopping-ul inteligent și piesele de calitate, pe care să le poată integra cu adevărat în garderobă.

Eu îmi cumpăr foarte smart. Mi-am învățat lecțiile din trecut, mai ales în momentul în care aruncam foarte mulți bani pe accesorii pe care nu le foloseam. Toți anii aceștia în modă, cel puțin ultimii zece, m-au învățat să fiu mai cumpătată în ceea ce privește shopping-ul”, ne-a mărturisit Andreea.

Există, totuși, un capitol la care designerul nu reușește să fie la fel de disciplinat: încălțămintea! Pantofii reprezintă marea ei pasiune, iar unele dintre perechile pe care le deține valorează câteva mii de euro.

Recunosc că nu pot să mă abțin la pantofi, “never ever”! Acolo am, cred că, slăbiciunea numărul unu. În rest, sunt cât pot eu de cumpătată, m-am autoeducat”, a spus aceasta, amuzată.

Întrebată cât valorează una dintre cele mai scumpe perechi de pantofi din garderoba sa, Andreea a dezvăluit suma de 2.900 de euro, după care și-a amintit că deține și o pereche de cizme chiar mai costisitoare.

„Mai am niște cizme de 3.800 de euro”, a recunoscut designerul.

Chiar dacă investește în încălțăminte de lux, Andreea Simona nu este adepta renunțării la o pereche de pantofi imediat ce aceasta prezintă semne de uzură, preferând să o repare atunci când este posibil.

Pentru designerul care lucrează la proiecte destinate starurilor internaționale, lecția ultimilor ani este simplă: mai puține cumpărături impulsive, mai multă atenție la calitate și piese care merită păstrate în garderobă. Cu o singură excepție, desigur: pantofii, în fața cărora îi este și acum greu să reziste!

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