Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a înregistrat, în ultima vreme, unele îmbunătățiri, privind ținuta vestimentară, purtată la evenimentele importante din străinătate. Mai e însă drum lung până la perfecțiune, susțin designerii. Stilistul Florin Burescu îi oferă, câteva sfaturi prețioase, exclusiv prin intermediul Click! El îi atrage atenția unde a greșit, în recentele vizite, efectuate în America și în Cehia.

1/6 A ales ținute elegante, în America și în Cehia, dar nu prea a nimerit mărimea Foto: foto: Facebook

Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Melania Trump, la New York

Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe partenerul său de viață, președintele României, Nicușor Dan, într-o vizită oficială importantă, desfășurată în Statele Unite ale Americii, la New York, în perioada 21-23 septembrie 2026. Deplasarea a avut loc în contextul participării delegației române la Adunarea Generală a ONU.

Cu acest prilej, Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la New York cu Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, în cadrul summitului internațional „Fostering the Future Together Partnership Event”. Iar în perioada 29-30 septembrie 2026, Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe Nicușor Dan într-o vizită oficială istorică în Republica Cehă, la Praga. În aceste vizite, ea a purtat un costum, dar și rochii cu imprimeuri, cambrate pe talie.

Florin Burescu, stilist: „Are siluetă frumoasă, îi stă bine în rochii cambrate pe talie”

Mirabela Grădinaru continuă să se confrunte cu o mare problemă: alegerea ținutelor pe mărimea ei. După cum lesne se poate observa, ori mânecile sunt prea lungi, ori nu se așază corect pe umeri. Iată ce sfaturi îi oferă stilistul vedetelor Florin Burescu, pentru un look impecabil, de nota 10:

„În momentul în care înălțimea nu te prea ajută, trebuie să vii cu câteva ajustări, dacă hainele nu au fost făcute pe dimensiunile tale corporale, ci au fost cumpărate sau realizate într-un atelier de croitorie, pe model standard. Rochiile din materiale imprimate purtate de ea sunt drăguțe, elegante, Mirabela Grădinaru are siluetă, deci o avantajează.

Mare atenție și la accesorii: „Să le evite, la evenimentele importante”

Florin Burescu o mai sfătuiește și să nu poarte accesorii, cercei prea mari și lungi sau mărgele, la evenimentele importante:

„În plus, să evite, pe cât posibil, accesoriile, oricât ar fi evenimentul de important. I-ar sta foarte bine și în haine cu imprimeuri florale, vara. Ea are un ten care îi permite aproape orice nuanță de material. Atenție, însă, absolut toate lucrurile să fie de calitate!”, mai spune Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

„Detaliile de postură și de coafură sunt încă neîmbunătățite”

Acesta a mai adăugat, exclusiv pentru Click!:

„Din păcate, Mirabela Grădinaru nu a nimerit mărimea hainelor! Se vede și la umeri, că rochiile nu sunt pe mărimea ei, atârnă inestetic, iar mânecile sunt cu mult prea lungi. Îi recomand și să nu mai poarte cordon la rochii, ci curele subțiri, sunt cu mult mai elegante. Iar dacă acoperă mai mult partea de sus, e necesar să poarte părul strâns la spate.

Atenție mare și la sacou! În momentul în care porți sacou, bluza trebuie să fie într-o singură culoare, uni, nicidecum în buline sau cu imprimeuri, așa cum greșit am mai văzut, în cazul ei. Detaliile de postură și de coafură sunt încă neîmbunătățite, dar este pe drumul bun. Pot spune că a înregistrat unele îmbunătățiri din punct de vedere stilistic”.