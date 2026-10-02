Alina Pușcău, veste uriașă după lupta cu cancerul! Medicii au descoperit că toate cele 11 tumori au dispărut: „Dumnezeu face miracole!”

Alina Pușcău trăiește unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa, după luni întregi în care s-a luptat cu o boală cumplită. Fotomodelul a anunțat că s-a vindecat de cancer, după ce medicii din California i-au comunicat rezultatele ultimelor investigații. Cele 11 tumori pe care le avea în zona sânilor și a axilei nu mai sunt vizibile, iar vedeta este copleșită de fericire și recunoștință. Pe 1 octombrie, aceasta a făcut marele anunț pe Instagram și a mărturisit că rugăciunile i-au fost ascultate.

Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer Foto: Instagram

După o perioadă extrem de dificilă, în care a încercat mai multe variante de tratament, Alina Pușcău a primit vestea pe care o aștepta cu sufletul la gură. La începutul săptămânii, vedeta a efectuat un PET-CT, investigație care urma să arate dacă tratamentul administrat a avut efect. Rezultatele au venit pe 1 octombrie, iar medicii din California au anunțat-o că nu mai prezintă nicio tumoră în organism.

Fotomodelul a împărtășit vestea cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, fiind profund emoționată de rezultatul investigațiilor. Alina Pușcău a mărturisit că nu îi vine să creadă că a reușit să depășească această etapă și că este convinsă că Dumnezeu a ajutat-o să treacă peste momentele cumplite.

Deși medicii nu au mai identificat nicio tumoră, investigațiile au evidențiat și un punct în zona sânului, a cărui natură nu a putut fi stabilită deocamdată.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat Alina Pușcău.

Fotomodelul a avut 11 tumori, iar boala ajunsese la oase

Alina Pușcău a trecut printr-o perioadă extrem de grea după ce a aflat că suferă de cancer. Diagnosticul a fost unul cutremurător, mai ales că boala se manifestase prin 11 tumori, unele dintre ele având dimensiuni considerabile. Acestea erau localizate în zona sânilor și a axilei, iar cancerul ajunsese inclusiv la nivelul oaselor.

Acum, după rezultatele favorabile ale investigațiilor, fotomodelul privește cu speranță spre viitor și vorbește despre credința care a ajutat-o să reziste în cele mai dificile clipe.

„Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred... sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a declarat Alina Pușcău.

Tratamentul din California a costat peste 500.000 de dolari

Lupta Alinei Pușcău cu boala a început după ce a aflat diagnosticul, la finalul anului 2025. Fotomodelul a încercat mai multe tratamente, însă acestea nu au oferit rezultatele așteptate. În cele din urmă, în urmă cu câteva săptămâni, vedeta a început o nouă schemă terapeutică la o clinică din California, unde a beneficiat de îngrijiri medicale specializate.

Tratamentul a presupus costuri uriașe, care au depășit 500.000 de dolari. În această perioadă dificilă, Alina Pușcău a fost sprijinită de familie și de prieteni, care i-au fost alături pe tot parcursul luptei cu boala.

Acum, după ce medicii i-au comunicat rezultatele PET-CT-ului, fotomodelul a împărtășit cu bucurie vestea dispariției tumorilor.