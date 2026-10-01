Prima reacție a Paulei Cojocari despre divorțul de Stelian Ogică. „Am rămas în relații civilizate”

Paula Cojocari, soția lui Stelian Ogică, a confirmat că a depus cererea de divorț, la doar patru luni de la căsătorie. Notărița din Timișoara spune că distanța și lipsa unei vieți împreună au fost principalele motive care au dus la despărțire.

Ce spune Paula Cojocari despre divorțul de Stelian Ogică Foto: facebook

Căsnicia lui Stelian Ogică și a Paulei Cojocari a ajuns la final după doar patru luni. După ce „Spaima loteriei” a vorbit despre despărțire, soția sa a făcut acum primele declarații și a explicat de ce a decis să introducă acțiunea de divorț.

Paula Cojocari explică de ce a decis să divorțeze de Stelian Ogică

Notărița din Timișoara a confirmat că a depus cererea de divorț și a precizat că despărțirea are la bază o decizie de comun acord. Potrivit acesteia, principala problemă a fost distanța dintre cei doi și faptul că nu au reușit să își sincronizeze programul și deplasările.

„Am decis să introduc acțiunea de divorț, iar motivele țin de culpa comună. Principalul impediment în relația noastră a fost distanța dintre noi și dificultatea de a ne sincroniza programul și deplasările”, a declarat Paula Cojocari pentru spynews.ro.

Ea a explicat că, odată cu trecerea timpului, cei doi au ajuns să privească diferit situația în care se aflau.

„La începutul unei relații privești lucrurile diferit, însă, în timp, realitatea devine mai clară. Din păcate, distanța și lipsa unei vieți de zi cu zi împreună au cântărit foarte mult în cazul nostru”, a mai spus aceasta.

Paula Cojocari: „Prefer ca lucrurile frumoase dintre noi să rămână cu respect”

Soția lui Stelian Ogică susține că despărțirea s-a produs în condiții amiabile și că cei doi au rămas în relații civilizate. Chiar dacă urmează să se întâlnească în fața judecătorilor, Paula Cojocari spune că vor continua să țină legătura atunci când va fi necesar.

„Ne-am despărțit în condiții amiabile și am rămas în relații civilizate. Vom continua să ținem legătura atunci când există lucruri importante de discutat. Îi doresc tot binele din lume și prefer ca lucrurile frumoase dintre noi să rămână cu respect pentru amândoi”, a declarat ea.

Declarațiile Paulei Cojocari vin după ce Stelian Ogică a vorbit despre despărțire și a indicat, la rândul său, distanța drept principalul motiv. El a povestit că soția sa i-ar fi cerut să renunțe la afacerile din București și să se mute la Timișoara, lucru pe care spune că intenționa să îl facă treptat.

„Au fost patru luni frumoase, însă se pare că s-a terminat... Nu au fost certuri, nu au fost infidelități. Ci doar... distanța!”, a declarat Stelian Ogică.