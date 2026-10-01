Oase și Maria Pitica, pregătiți pentru un nou început? Ce spune fostul dansator despre copii: „Sunt mai așezat”

Oase și iubita lui, Maria Pitica, au făcut un pas important în viața lor și și-au renovat casa, iar acum se gândesc la următorul capitol. Artistul a dezvăluit că cei doi își doresc să devină părinți.

Oase își schimbă prioritățile și vorbește despre un copil cu Maria Pitica Foto: instagram

Oase traversează o perioadă mai liniștită, în care spune că încearcă să muncească mai puțin și să se bucure mai mult de viață. După ce și-a terminat casa alături de Maria Pitica, fostul câștigător de la Asia Express și Power Couple a vorbit și despre posibilitatea ca cei doi să devină părinți.

Oase, despre viața alături de Maria Pitica: „Sunt mai așezat”

În prezent, Oase face parte din echipa emisiunii „Furnicuțele”, însă recunoaște că, atunci când nu este la filmări, preferă să petreacă mai mult timp acasă. Vedeta spune că a încercat să renunțe la ritmul de muncă de tip „workaholic” și să se bucure mai mult de lucrurile simple.

„Ce să fac? De toate fac, sincer! Adică îmi place foarte mult și postarea online, pe partea de influencer, mă refer. Dar în rest, în ultimul timp sunt mai așezat și încerc un pic să nu mai muncesc ca un workaholic și să mă bucur mai mult de viață”, a povestit Oase pentru Libertatea.

El și Maria Pitica au terminat renovarea casei și se pregătesc acum să se ocupe de grădină. Oase spune că, de când a renunțat la alcool, stilul său de viață s-a schimbat și preferă să stea mai mult în mediul său.

„Sunt foarte cuminte de când m-am lăsat de băut, de orice, cumva nu mai fac nimic, eu sunt foarte fixat acasă, în mediul meu, și încerc să nu mai lucrez atât de mult sau să vreau întruna să fac mai mult. Stau mai liniștit!”, a spus el.

Oase și Maria Pitica vor să devină părinți

După ce au reușit să-și termine casa, Oase și Maria Pitica se gândesc deja la următorul pas din relația lor. Întrebat dacă cei doi iau în calcul să devină părinți, având în vedere că locuința este acum finalizată, Oase a răspuns sincer că își doresc acest lucru.

„Nu știu... Noi ne dorim”, a spus Oase, la finalul interviului acordat pentru Libertatea.

Declarația vine într-o perioadă în care artistul spune că este mult mai așezat și încearcă să își schimbe prioritățile. După anii în care a fost implicat în numeroase proiecte și emisiuni, Oase mărturisește că acum își dorește să aibă mai mult timp pentru viața personală și pentru lucrurile care îi aduc liniște.