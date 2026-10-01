 Lili Sandu, surprinsă de fiul ei cu un gest emoționant. Ce i-a lăsat băiatul pe masa din living: „Am simțit că sunt împlinită cu adevărat”
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Lili Sandu, surprinsă de fiul ei cu un gest emoționant. Ce i-a lăsat băiatul pe masa din living: „Am simțit că sunt împlinită cu adevărat”

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Lili Sandu a avut parte de o surpriză emoționantă din partea fiului ei. Băiatul i-a lăsat un mesaj pe masa din living și i-a oferit bani din „plicul lui galben”, pentru ca mama lui să-și cumpere ceva.

Lili Sandu, surprinsă de fiul ei
Lili Sandu, surprinsă de fiul ei Foto: instagram

Lili Sandu a povestit pe Instagram momentul în care a descoperit surpriza pregătită de fiul ei. Vedeta a mărturisit că gestul băiatului a făcut-o să simtă o fericire pe care nicio realizare profesională nu i-a oferit-o până acum.

Lili Sandu, surprinsă de gestul fiului său

Azi-dimineață, Lili Sandu a găsit pe masa din living un mesaj lăsat de fiul ei. Alături de acesta se aflau și bani, iar băiatul i-a explicat că provin din „plicul lui galben” și că și-a dorit să-i facă o surpriză.

„Momentul în care am simțit că sunt împlinită cu adevărat! Azi-dimineață am găsit pe masa din living acest mesaj de la fiul meu și vă spun sincer că nicio realizare profesională pe care am avut-o nu m-a făcut să simt atât de multă fericire în suflet”, a povestit Lili Sandu.

Vedeta a explicat și motivul pentru care fiul ei a ales să-i ofere banii. Acesta știe că mama lui muncește mult și că nu are întotdeauna timp să meargă la cumpărături, așa că s-a gândit să-i ofere ceva pentru ea.

„Cât despre bani mi-a spus că sunt din plicul lui galben și știe că nu am timp să merg la cumpărături că muncesc mult, dar să-mi cumpăr ceva, așa simte el”, a mai spus Lili Sandu.

Mesajul care a emoționat-o pe Lili Sandu

Fiul vedetei i-a explicat chiar el de ce a vrut să-i pregătească această surpriză. Mesajul său a emoționat-o profund pe Lili Sandu, care i-a răspuns că tot ceea ce face pentru el vine din iubire și nu așteaptă nimic în schimb.

„Mami, în toți acești ani ai avut grijă de mine să fiu bine și să nu-mi lipsească nimic și am vrut să-ți fac această surpriză”, i-a transmis băiatul.

Lili Sandu i-a răspuns la rândul său: „Mami, tot ce fac pentru tine este absolut necondiționat, doar din cea mai pură iubire”.

Vedeta a încheiat povestea într-o notă amuzantă, spunând că a primit, într-un fel, „salariul” pentru meseria de mamă: „A intrat salariul pentru jobul de full time mother!”.

Lili Sandu a mărturisit și că a acceptat banii, considerând că gestul fiului său este unul important și că generozitatea se învață încă din copilărie. 

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