 Gașca Zurli scoate copilăria în stradă! Paradă spectaculoasă pe Calea Victoriei, la 20 de ani de la înființare
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Gașca Zurli scoate copilăria în stradă! Paradă spectaculoasă pe Calea Victoriei, la 20 de ani de la înființare

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Fenomenul Zurli împlinește 20 de ani și sărbătorește alături de copii și părinți, chiar în inima Capitalei!

Gașca Zurli scoate copilăria în stradă!
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Gașca Zurli scoate copilăria în stradă! Foto: click.ro

Duminică, 4 octombrie 2026, de la ora 11:00, Calea Victoriei se transformă într-un univers al culorilor, muzicii și veseliei, la cea mai mare paradă Zurli organizată până acum de Mirela Retegan și Gașca Zurli.

Mirela Retegan, fondatoarea fenomenului Zurli și Tanti Prezentatoarea, dă adunarea tuturor celor care, de-a lungul celor două decenii, au crescut, au cântat și s-au bucurat alături de îndrăgitele personaje.

Sub genericul „Eu sunt Zurli”, părinții și copiii sunt invitați să vină cu pancarte și să participe la o sărbătoare în aer liber. 

Organizatorii vor împărți gratuit celebrele cornete colorate tuturor participanților, iar pe străzile Bucureștiului își vor face apariția toate cele 27 de personaje create în cei 20 de ani de existență Zurli.

Nu avem surprize. O să împărțimcornete gratuit tuturor participanților, părinți, copii și o să facem flash mobul”, ne-a spus Tanti Prezentatoarea Găștii Zurli, Mirela Retegan atunci când am întrebat-o ce surprize pregătește la ceas aniversar Zurli.

Flash mob în Piața Revoluției, pe superhitul „Am o căsuță mică”

Parada va începe la ora 11:00, punctul de întâlnire fiind Cercul Militar Național. De aici, alaiul colorat se va îndrepta pe Calea Victoriei către Piața Revoluției, unde copiii și părinții vor participa la un flash mob pe celebra piesă „Am o căsuță mică”, unul dintre cele mai iubite cântece din repertoriul Zurli.

La 20 de ani de Zurli, strigăm adunarea chiar pe Calea Victoriei. Îi așteptăm pe toți cei care s-au bucurat de fenomen de-a lungul anilor. O să împărțim cornetele colorate tuturor participanților și îi așteptăm cu pancarte sub genericul «Eu sunt Zurli». Facem cea mai mare paradă Zurli și aducem pe stradă toate cele 27 de personaje create în acești ani”, este mesajul transmis de Mirela Retegan.

Plecăm de la Cercul Militar unde ne adunăm la ora 11.00 și ne îndreptăm spre Piața Revoluției.Acolo o să facem un flash mob “Am o căsuță mică”- superhitul copiilor din România.Zurli a revoluționat industria de divertisment pentru copii și a adus în casele românilor și în grădinițe și școli, educația prin joacă. Am ales Calea Victoriei pentru toată transformarea pe care Zurli a adus-o și marcăm flash mobul în Piața Revoluției pentru că acum 20 de ani nimeni nu mi dădea nicio șansă în visul meu de construi celmai mare brand de familie din România”, ne-a mai declarat Mirela Retegan pentru Click!

După două decenii în care a adus muzica, joaca și educația prin divertisment în casele românilor, dar și în grădinițe și școli, Zurli își invită publicul să sărbătorească împreună această aniversare.

Pe 4 octombrie, Calea Victoriei devine, pentru câteva ore, strada copilăriei, iar invitația este pentru toate generațiile care au crescut cu Zurli!

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