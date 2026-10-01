 „Mănâncă bine, bea bine, fă sex și râzi mult!” Monica Bellucci dezvăluie secretul frumuseții ei
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„Mănâncă bine, bea bine, fă sex și râzi mult!” Monica Bellucci dezvăluie secretul frumuseții ei

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La 62 de ani, Monica Bellucci continuă să fie una dintre cele mai admirate femei din lume. Dar silueta ei nu e rezultatul unor antrenamente istovitoare sau al unei diete stricte. Actrița italiană are o cu totul altă abordare!

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Foto: Profimedia

Paste, prăjituri, un pahar de vin și foarte puțin sport – aceste lucruri fac parte din stilul de viață al Monicăi Bellucci, care nu s-a declarat niciodată adepta exceselor atunci când vine vorba despre fitness sau restricții alimentare.

„Mănâncă bine, bea bine, fă sex și râzi mult”

În urmă cu ceva vreme, Monica Bellucci rezuma într-o singură frază filosofia sa de viață: „Mănâncă bine, bea bine, fă sex și râzi mult!” Actrița a recunoscut că adoră pastele și prăjiturile și că nu refuză nici câte un pahar de vin. Din când în când, își permite chiar și o țigară. Pentru ea, plăcerea de a mânca nu trebuie să dispară, iar o viață echilibrată nu înseamnă neapărat să renunți la toate lucrurile care îți plac. Și atunci secretul pare să fie, mai degrabă, măsura.

Cinci mese pe zi și fără obsesia dietelor

Monica Bellucci preferă să mănânce de cinci ori pe zi: micul dejun, prânzul și cina, plus două gustări. Alimentația ei este inspirată de dieta mediteraneană și include legume, fructe, proteine slabe, ulei de măsline, nuci și avocado, adică alimente cunoscute pentru aportul de grăsimi sănătoase și nutrienți.

Este o filozofie diferită de cea promovată de multe vedete: în loc să elimine complet alimentele preferate, Bellucci preferă să le savureze ocazional și în cantități rezonabile. Nici la capitolul sport Monica Bellucci nu este adepta antrenamentelor dure.

„N-am fost niciodată foarte slabă!”

Actrița a povestit că face mișcare, dar nu este obsedată de fitness. Din când în când, apelează la Pilates, în special pentru plăcere și mobilitate, iar înotul face parte din rutina sa. Poate înota aproximativ 45 de minute de câteva ori pe săptămână, preferând această formă de mișcare în locul unor sesiuni intense de antrenament.

„Fac, bineînțeles, puțin sport și țin puțin dietă atunci când trebuie să lucrez, dar nu sunt obsedată de asta”, explica ea într-un interviu. Pentru Bellucci, faptul că are forme voluptuoase nu este ceva ce trebuie „corectat”. „Am fost întotdeauna o femeie cu forme, niciodată foarte slabă; aceasta este natura mea”, conchide diva italiană.

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