Corina Caragea, vacanță de vis în Canada, dar prețurile au lăsat-o fără cuvinte! Cât a costat o singură noapte de cazare în Banff

Corina Caragea se bucură de o vacanță de o lună, iar una dintre destinațiile alese este spectaculosul orășel Banff, din Canada, aflat în mijlocul unui parc național protejat. Prezentatoarea Știrilor Sportive de la Pro TV a fost cucerită de peisajele de poveste și de felul în care localnicii respectă natura, însă a avut parte și de o surpriză costisitoare: prețul unei nopți de cazare.

Cât a plătit Corina Caragea pentru o noapte de cazare în Banff Foto: arhiva Click!

În timpul șederii sale în Canada, vedeta a descoperit un loc în care natura este protejată, iar comunitatea locală trebuie să se adapteze mediului înconjurător. Banff, situat în Parcul Național cu același nume, i-a oferit o experiență aparte, cu animale sălbatice care pot apărea chiar și pe străzile orașului.

Impresionată de peisajele tomnatice și de regulile stricte privind protejarea mediului, Corina Caragea a povestit pe rețelele de socializare ce a atras-o la această destinație canadiană.

„Dacă toamna ar avea un loc preferat pe Pământ, cred că ar fi Banff. Banff este o carte poștală vie! Am ales să locuiesc câteva zile chiar aici, în acest orășel construit în interiorul unui parc național. Practic, oamenii sunt musafirii naturii, nu invers. Elk și căprioarele apar întâmplător prin oraș, grizzly și urșii negri trăiesc în parcul care îl înconjoară, iar până și străzile poartă numele animalelor locului. Ce tare, nu?

Mi-a plăcut să văd că aici natura chiar are prioritate: orașul nu se poate extinde oricum, ci trebuie să se adapteze în jurul ei. Nici măcar să te muți aici nu este tocmai pentru oricine. Regulile sunt clare. Nu deranjăm natura”, a povestit prezentatoarea TV.

Cât a scos din buzunar pentru o noapte de cazare în Banff

Dincolo de frumusețea locului și de experiența de a trăi câteva zile în mijlocul naturii, vacanța a venit și cu cheltuieli pe măsură. Corina Caragea a dezvăluit că o noapte de cazare în Banff ajunge, în medie, la 400 de euro, însă ea a plătit chiar mai mult pentru șederea sa.

Vedeta a explicat că prețurile ridicate pot contribui la menținerea caracterului special al zonei și la limitarea efectelor turismului de masă.

„Poate tocmai de aceea Banff a rămas atât de special. Și atât de scump. O noapte de cazare ajunge, în medie, 400€. Eu am dat și mai mult. Dar poate că tocmai acesta este prețul pentru a păstra un loc atât de căutat fără să-i pierzi esența. Nu doar munții spectaculoși sau peisajele de carte poștală mi-au rămas în memorie, ci și sentimentul că aici omul și-a făcut loc în natură fără să încerce să o cucerească”, a mai mărturisit Corina Caragea.

O lună de vacanță, după peste două decenii de carieră

Prezentatoarea se află într-un concediu de o lună, pe care îl petrece explorând mai multe destinații din America și Europa. Vacanța este un cadou din partea angajatorului, oferit în semn de apreciere pentru loialitatea și performanța sa, după cum a povestit în interviul exclusiv acordat pentru Libertatea.

După mai bine de două decenii de activitate, Corina Caragea și-a organizat itinerarul astfel încât să descopere locuri spectaculoase, iar Banff s-a numărat printre opririle care i-au rămas în amintire.