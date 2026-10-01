 Gestul făcut de Tom Cruise pentru o celebră actriță. O lua cu elicopterul la filmări: „Am văzut ce fel de om este”
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Gestul făcut de Tom Cruise pentru o celebră actriță. O lua cu elicopterul la filmări: „Am văzut ce fel de om este”

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Melissa George a povestit o experiență mai puțin cunoscută trăită alături de Tom Cruise, în perioada în care a lucrat la seria „Mission: Impossible”. Deși rolul său nu a mai ajuns în varianta finală a proiectului, actrița spune că timpul petrecut pe platourile de filmare i-a oferit ocazia să descopere o cu totul altă latură a starului de la Hollywood. Tom Cruise ar fi făcut tot posibilul pentru a-i ușura viața, ajungând inclusiv să o transporte cu elicopterul la filmări.

Tom Cruise, gest incredibil pentru o actriță. O lua cu elicopterul de acasă.
Tom Cruise, gest incredibil pentru o actriță. O lua cu elicopterul de acasă. Foto: Profimedia

Melissa George trebuia să apară în „Mission: Impossible”

Actrița a dezvăluit pe contul său de Instagram că fusese distribuită într-un rol din celebra franciză cu Tom Cruise. Planurile producției s-au schimbat însă pe parcurs, iar personajul său a dispărut odată cu rescrierea poveștii.

Melissa George nu pare să fi rămas însă cu resentimente. Dimpotrivă, experiența i-a oferit ocazia să-l cunoască îndeaproape pe Tom Cruise, despre care are numai cuvinte de laudă.

Vedeta a povestit inclusiv că drumul său până la platoul de filmare dura aproximativ două ore și jumătate. Când Tom Cruise a aflat cât timp petrecea colega sa pe drum, i-a găsit imediat o soluție: elicopterul. În acest fel, actrița susține că ajungea de acasă la filmări în numai 16 minute.

Tom Cruise s-a oferit să o ducă în Franța când fiul ei s-a accidentat

Nu a fost însă singurul gest pe care Melissa George și-l amintește. Actrița, care își lăsase copiii la Paris pentru a putea participa la filmări, i-ar fi povestit lui Tom Cruise că aceștia sunt mari admiratori ai săi.

Starul de la Hollywood a vrut să vorbească imediat cu ei. Pentru că era deja foarte târziu și copiii dormeau, Cruise a găsit o altă variantă: le-a înregistrat un mesaj video chiar de pe platou și s-a asigurat că le pronunță corect numele.

Un moment și mai dificil avea să apară ulterior, când Melissa a aflat că unul dintre fiii săi căzuse la școală și se lovise la buză. Potrivit actriței, Tom Cruise a încercat să facă tot ce putea pentru ca aceasta să fie eliberată de la filmări și să ajungă cât mai repede lângă copil. Mai mult, s-ar fi oferit să o transporte până în Franța.

Ce a povestit Melissa George despre Tom Cruise

Melissa George a relatat întreaga experiență pe Instagram, unde a publicat și imagini cu celebrul actor. Vedeta a explicat că, dincolo de imaginea starului internațional, a descoperit un om pe care îl descrie drept bun și extrem de generos.

„Am fost onorată să primesc un rol în seria „Mission”, însă, atunci când au rescris trilogia, rolul meu nu a mai fost necesar. Cu toate acestea, am avut ocazia să lucrez pe platou alături de Tom și să văd cu ochii mei magia acestui om.

Eram în Londra, iar drumul până la platoul de filmare dura aproximativ două ore și jumătate pe sens. A aflat că era prea departe pentru mine, așa că mi-a spus: „Du-te doar până la Battersea, iar eu te iau cu elicopterul și te duc la muncă”. Ajungeam de la ușa casei mele până la platou în doar 16 minute. Am văzut un om bun, atent și generos.

Îmi ținusem intenționat telefonul deoparte, iar într-o zi, în rulota mea, m-a întrebat: „Unde sunt copiii?”. I-am spus că sunt la Paris și că îi lăsasem acolo ca să vin să lucrez cu el. Copiii mei sunt mari fani ai lui Tom, așa că mi-a spus să-i sun și să-i trezesc. I-am zis: „Este miezul nopții, sigur dorm!”. Atunci mi-a spus: „Bine, atunci hai să facem un videoclip pentru ei”. Și asta a făcut, chiar acolo, pe platoul de filmare. A avut grijă chiar să le spună corect numele.

Mai târziu, am aflat că fiul meu căzuse la școală și se lovise la buză. Tom a făcut tot ce i-a stat în putere pentru ca eu să pot pleca de la filmări și să ajung la el. S-a oferit chiar să mă ducă în Franța cu avionul, ca să pot ajunge mai repede. Vremea nu era prea bună, așa că, în ultimul moment, am luat Eurostarul. Asta înseamnă generozitatea acestui om minunat”, a povestit Melissa George pe Instagram.

Rolul actriței nu a mai ajuns în film

Melissa George nu a dezvăluit detalii despre personajul pe care ar fi trebuit să îl interpreteze, însă spune că acesta a devenit inutil după ce povestea trilogiei a fost rescrisă.

Chiar dacă publicul nu a mai avut ocazia să o vadă în franciză, actrița a rămas cu amintirile din perioada petrecută pe platourile de filmare și, mai ales, cu gesturile făcute de Tom Cruise atunci când camerele nu surprindeau ceea ce se întâmpla.

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