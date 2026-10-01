 Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital
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Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital

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O execuție din Statele Unite s-a transformat într-un incident șocant, după ce Christa Pike, o femeie de 50 de ani condamnată la moarte pentru uciderea brutală a unei adolescente, a supraviețuit administrării a două doze de substanțe letale. Deținuța a rămas conștientă și sforăia în camera de execuție, în ciuda procedurii, fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În urma incidentului, guvernatorul statului Tennessee a suspendat toate execuțiile programate pentru acest an și a cerut o anchetă amănunțită.

Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală
Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală Foto: Daily Mail

Procedura a avut loc miercuri seară, la penitenciarul Riverbend Maximum Security Institution din Nashville, unde Christa Pike a primit două doze de pentobarbital, un medicament utilizat în execuțiile prin injecție letală. Deși aceasta este limita maximă permisă de legislația statului Tennessee, femeia a rămas în viață.

Avocata Kelley Gleason a declarat că, după administrarea substanțelor, clienta sa era încă vie și sforăia. Ulterior, echipa juridică a confirmat că femeia a fost transportată la un spital din apropiere, fără să primească însă informații despre starea acesteia.

Christa este tratată la un spital din apropiere. Nu am fost informați cu privire la starea ei”, au transmis avocații, potrivit Daily Mail.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a anunțat suspendarea execuțiilor programate pentru restul anului și a solicitat o analiză completă a incidentului.

Aplicarea unei sentințe pronunțate în mod legal este una dintre cele mai serioase responsabilități ale statului, iar locuitorii din Tennessee se așteaptă ca aceasta să fie îndeplinită într-un mod care să fie nu doar legal și constituțional, ci și eficient”, a declarat acesta.

Avocații condamnatei au criticat dur autoritățile, susținând că avertismentele lor privind dificultățile procedurii au fost ignorate. Aceștia au reclamat probleme de acces la vene, deteriorarea acestora în timpul administrării medicamentului și lipsa asistenței medicale de urgență. Reprezentanții Departamentului de Corecție au afirmat însă că personalul a respectat protocolul legal și că substanța utilizată a fost eficientă în procedurile anterioare.

Momente dramatice în camera de execuție

Execuția fusese programată inițial pentru miercuri dimineață, însă a fost amânată după ce Curtea de Apel a celui de-al Șaselea Circuit din SUA a emis un ordin de suspendare. Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat ulterior această decizie, cu puțin înainte de ora 18:00, permițând reluarea procedurii. Pike urma să fie prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani.

Potrivit jurnaliștilor prezenți, cortina camerei de execuție s-a deschis la ora 19:26. Femeia a cântat alături de consilierul său spiritual și a făcut ultimele declarații. La scurt timp după administrarea substanțelor, aceasta s-a plâns de dureri puternice la braț și și-a mișcat repetat picioarele.

Cortina a fost închisă și redeschisă de mai multe ori, iar martorii au auzit-o pe condamnată sforăind zgomotos. Sunetul a continuat până în jurul orei 20:53, când microfonul a fost oprit.

Avocații au depus cereri urgente la instanțele federale, solicitând oprirea procedurii și acordarea de îngrijiri medicale. Judecătorul federal Clifton L. Corker a confirmat ulterior că personalul medical începuse să îi acorde tratamentul solicitat.

Problemele medicale ale femeii, invocate înainte de execuție

Cu o lună înainte, avocații lui Pike avertizaseră că aceasta suferă de trombocitoză, o afecțiune caracterizată printr-un număr crescut de trombocite, care poate favoriza formarea cheagurilor de sânge. Apărătorii au susținut și că femeia avea vene dificil de accesat, ceea ce ar fi putut prelungi procedura și suferința.

Procurorii au contestat aceste afirmații, iar hematologul Richard Mansour a declarat în instanță că istoricul medical recent arăta că venele condamnatei puteau fi accesate. Judecătorul Mark Ward a concluzionat că dovezile nu demonstrau existența unui risc substanțial de durere severă.

Incidentul a atras atenția și asupra unui caz similar petrecut cu patru luni înainte, când execuția lui Tony Carruthers a fost anulată după ce personalul medical nu a reușit să instaleze o linie intravenoasă de rezervă. Potrivit presei americane, același medic a supravegheat ambele proceduri.

Christa Pike, condamnată pentru uciderea brutală a unei adolescente

Pike a fost condamnată la moarte în martie 1996, pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, studentă la un centru de formare profesională din Knoxville. Crima a avut loc în 1995, pe fondul geloziei, când Pike avea doar 18 ani.

Potrivit anchetatorilor, femeia, iubitul său, Tadaryl Shipp, și complicea Shadolla Peterson au atras victima într-o zonă împădurită, unde au torturat-o și au ucis-o. Cei doi ar fi crestat un pentagram pe pieptul adolescentei, iar Pike ar fi luat o bucată din craniul acesteia drept suvenir. Victima a încercat să fugă, însă a fost prinsă din nou. Agresiunea ar fi durat între 30 de minute și o oră.

Pike și Shipp au fost condamnați pentru omor de gradul întâi. Femeia a primit pedeapsa capitală, în timp ce iubitul său a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate. Peterson a primit probațiune în schimbul cooperării cu anchetatorii.

Avocații lui Pike au cerut clemență, invocând abuzurile sexuale suferite în copilărie, problemele mintale netratate și traumele care ar fi contribuit la comportamentul său. Femeia și-a recunoscut vinovăția și și-a exprimat regretul pentru crimă, însă guvernatorul Bill Lee a refuzat să îi comute pedeapsa. Înaintea execuției, aceasta a refuzat și să își aleagă ultima masă.

În urma tentativei eșuate, autoritățile din Tennessee urmează să analizeze modul în care s-a desfășurat procedura și motivele pentru care injecția letală nu a avut efectul așteptat.

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