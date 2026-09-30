 Iaurt grecesc sau fulgi de ovăz? Care este mai bun pentru digestie. Nutriționiștii au răspunsul
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Iaurt grecesc sau fulgi de ovăz? Care este mai bun pentru digestie. Nutriționiștii au răspunsul

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Atunci când încercăm să adoptăm un stil de viață mai sănătos, un sfat comun pe care îl vom primi este să consumăm alimente precum iaurtul grecesc sau fulgi de ovăz la masa de dimineață. Însă, mulți oameni se întreabă care variantă este, de fapt, mai bună pentru sistemul digestiv.

Ambele alimente sunt sănătoase
Ambele alimente sunt sănătoase Foto: EatingWell

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că alimentele pe care le consumăm au un impact major asupra digestiei noastre. Iar două produse recomandate celor care își doresc să ofere o mână de ajutor digestiei lor sunt, desigur, fulgii de ovăz și iaurtul grecesc.

Potrivit EatingWell, ambele variante sunt foarte bune pentru sistemul digestiv, iar nutriționiștii din întreaga lume le recomandă tuturor.

Ovăzul este foarte bun pentru sistemul digestiv

În primul rând, este important să știm că ovăzul are un conținut ridicat de fibre, atât solubile cât și insolubile. Iar acest lucru este foarte util pentru digestie.

„Ovăzul este o sursă bună de fibre solubile, care ajută la atragerea apei în tractul digestiv și formează o substanță asemănătoare unui gel, contribuind astfel la menținerea unui tranzit intestinal normal.

Ovăzul conține, de asemenea, fibre insolubile, care măresc volumul scaunului și îmbunătățesc tranzitul gastric, în timp ce fibrele solubile formează o substanță asemănătoare unui gel, ceea ce poate face evacuarea intestinală mai ușoară și mai confortabilă”, explică nutriționista Laney Miller.

Iaurtul este o alegere perfectă dimineața

În același timp, iaurtul grecesc introduce culturi active de bacterii benefice, foarte utile pentru sistemul digestiv.

„Iaurtul grecesc poate susține sănătatea intestinului deoarece conține probiotice, adică bacterii benefice care trăiesc în intestin. Aceste bacterii contribuie la menținerea unui microbiom intestinal sănătos, care joacă un rol important în digestie, sănătatea sistemului imunitar și chiar în aspecte precum regularitatea tranzitului intestinal”, spune și nutriționista Gabrielle Palmeri.

În ce privește care dintre acestea este o alegere mai sănătoasă, nu există un câștigător clar. Iaurtul și ovăzul susțin digestia în modalități diferite, dar pentru un scaun mai regulat, ovăzul poate fi alegerea ideală. Dacă avem cum, ar trebui să le introducem pe amândouă în dietă.

„Pentru un tranzit intestinal regulat, aș recomanda mai degrabă fulgii de ovăz”, spune și nutriționistul Kileigh Job.

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