 Cât muncesc, de fapt, profesorii români. România are unul dintre cele mai scurte programe de predare din Europa
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Cât muncesc, de fapt, profesorii români. România are unul dintre cele mai scurte programe de predare din Europa

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Nenumărați profesori din țara noastră se plâng din cauza salariilor prea mici pe care le primesc. Despre situația din învățământ a vorbit și Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru Educație și Cercetare, care spune că educația din România nu are nevoie doar de salarii mai mari, ci și de investiții.

Multe posturi rămân neocupate
Multe posturi rămân neocupate Foto: Shutterstock

Un raport efectuat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a oferit mai multe detalii privind situația din învățământul românesc. Potrivit raportului, profesorii din țara noastră predau mai puține ore comparativ cu cei din alte țări europene.

Mai precis, în timp ce profesorii din România predau undeva în jur de 540 de ore pe an, media OCDE este de 800 de ore. De exemplu, profesorii din Costa Rica predau aproximativ 1.300 de ore pe an, iar cei din Statele Unite cam 900 de ore. Acest detaliu este important pentru a înțelege gradul de satisfacție de peste 60% al profesorilor din România. Un program mai lejer se găsește doar în Bulgaria, cu 504 ore.

 Câte ore pe an predau profesorii din România

Cu toate acestea, la începutul fiecărui an școlar, aproximativ 1,5% dintre posturile de predare la nivel primar sunt neocupate. Numai în Luxemburg (2%) și Belgia (1,8%) se înregistrează un nivel mai mare.

„În continuare sunt multe școli care încep anul fără toți profesorii la clasă, s-a întâmplat de multe ori și la noi la școală. Nu mai e atât de atractiv să predai în zonele rurale”, a spus profesorul Sorin Hagiu, conform PRO TV.

Multe posturi rămân neocupate

Despre situația din învățământul românesc a vorbit și Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru Educație şi Cercetare.

„Investiţiile în sistem nu trebuie să fie doar investiţii în salarizare. Dacă ne uităm la alţi indicatori şi conjugăm toate aceste fapte şi date, e clar că investiţia în Educaţie este minimală şi este de supravieţuire şi profesorii nu au nevoie doar de salarii. Ei au nevoie şi de dotări, au nevoie de un anumit statut, au nevoie de o anumită înţelegere, de colaborare, au nevoie de o anumită atmosferă, au nevoie de o anumită relaţie cu părinţii, cu conducerea şi altele asemenea. Deci nu ştiu dacă stăm foarte bine”, a spus acesta, conform news.ro.

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