 5 alimente de toamnă care nu ar trebui să-ți lipsească din farfurie. Ce beneficii au pentru organism
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5 alimente de toamnă care nu ar trebui să-ți lipsească din farfurie. Ce beneficii au pentru organism

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Toamna este momentul din an când unele dintre cele mai populare fructe din țara noastră vor apărea pe tarabe. Iar, cu această ocazie, putem începe să adoptăm o dietă mai sănătoasă, în care, potrivit nutriționiștilor, este crucial să includem aceste superalimente de toamnă.

Varza kale este foarte bună pentru organism
Varza kale este foarte bună pentru organism Foto: Arhivă

Unele dintre cele mai îndrăgite fructe din țara noastră vor apărea pe tarabele din piețe toamna, iar, pe lângă gustul delicios pe care îl au, ele sunt și foarte sănătoase. Mai precis, potrivit medicilor nutriționiști, există anumite superalimente de toamnă care nu ar trebui să lipsească din dieta noastră în această perioadă a anului, potrivit theroot.com.

Cartofi dulci

Cartofii dulci sunt deja populari în magazinele și piețele din țara noastră, dar nu foarte mulți oameni știu cât de sănătoasă este, de fapt, această legumă.

Cartofii dulci, bogați în betacaroten, care este benefic pentru sănătatea ochilor, potasiu, esențial pentru inimă, și fibre ideale pentru digestie, pot fi pregătiți copți, cu scorțișoară și puțin unt sau, pentru o variantă sărată, cu sare, piper și ulei de măsline.

Pere

Perele sunt recunoscute pentru numărul scăzut de calorii pe care îl conțin, precum și pentru faptul că au în compoziție un nivel ridicat de vitamina C și potasiu.

Perele susțin sănătatea inimii, contribuie la reglarea glicemiei și pot reduce riscul de cancer, potrivit unor studii.

Mere

Merele sunt deja renumite pentru efectele pe care le au pentru sănătate și, în această toamnă, nu trebuie ignorate. Acest fruct are un conținut ridicat de fibre și, potrivit anumitor studii, poate încetini dezvoltarea celulelor canceroase.

Semințe de dovleac

Nu mulți dintre noi ne gândim la semințele de dovleac ca la un superaliment. Însă, potrivit experților, această gustare delicioasă are proprietăți antiinflamatoare, grăsimi sănătoase și poate chiar să reducă riscul apariției cancerului.

Varza kale

Varza kale s-a transformat dintr-un simplu element decorativ din farfurie într-un ingredient foarte apreciat. Această varză este bogată în vitaminele A, B6, C și K, precum și în calciu și are doar 20 de calorii într-o singură cană.

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