Luptător faimos de wrestling, mort la numai 40 de ani. „Ce zi tragică. Ce om extrem de talentat”

Benjamin Satterley, un luptător profesionist de Wrestling, a încetat din viață la vârsta de numai 40 de ani. Atletul britanic era cunoscut în întreaga lume pentru modul spectaculos în care lupta în ring, iar cauza decesului nu a fost făcută publică până la acest moment.

Atletul avea doar 40 de ani Foto: AEW

Cunoscut în rândul fanilor wrestlingului ca „Pac”, luptătorul britanic a încetat din viață la vârsta de numai 40 de ani. Anunțul a fost făcut duminică pe site-ul „All Elite Wrestling”, dar cauza decesului nu a fost făcută publică, potrivit informațiilor de la independent.co.uk.

Cu numai o zi înainte de a înceta din viață, Satterley a luptat cu Andrade El Ídolo, dar a pierdut lupta organizată în Chicago, Statele Unite. Satterley a concurat în competiții de wrestling încă de la vârsta de 18 ani, iar interesul lui față de acest sport s-a datorat mătușii sale, care era fană a wrestlingului.

Atletul avea doar 40 de ani

Satterely era originar din Newcastle, în nordul Angliei, iar cariera sa profesionistă din wrestling a început încă din anul 2004. În scurt timp, el a început să fie cunoscut în întreaga lume pentru stilul lui acrobatic și ofensiv de luptă.

În 2006, Satterely a avut o apariție în Statele Unite, în California, iar în 2007 a început să lucreze cu compania japoneză Dragon Gate, prin intermediul căreia a concurat în nenumărate competiții.

Cauza decesului nu a fost făcută publică

În 2012, britanicul a semnat un contract cu WWE și, de-a lungul anilor, a luptat cu nume importante din lumea wrestlingului, cum ar fi John Cena și Seth Rollins.

„Ce zi tragică. Ce om extrem de talentat. Sunt fără cuvinte… Odihnește-te în pace, Pac”, a scris în mediul online luptătoarea profesionistă de wrestling Rhea Ripley.

„Oricine l-a cunoscut pe Ben (Dumnezeu să-l odihnească) v-ar fi spus ce om extraordinar a fost. Cu adevărat, unul dintre cei mai buni. Este sfâșietor... Transmit atât de multă dragoste familiei lui și tuturor celor care au fost suficient de norocoși să-l cunoască personal, precum și tuturor celor care au avut ocazia să-l vadă performând și să fie martori la măreția acestui om. Odihnește-te în putere, Ben”, a scris și luptătoarea britanică Paige.