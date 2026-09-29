 Cele trei rase de câini pe care un dresor renumit le evită. Sunt dificil de dresat și pot deveni agresive
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Cele trei rase de câini pe care un dresor renumit le evită. Sunt dificil de dresat și pot deveni agresive

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Nenumărați români au acasă animale de companie, iar printre cele mai populare alegeri din țara noastră rămân câinii și pisicile. Cu toate acestea, este important să avem în vedere diferitele particularități ale fiecărei rase de câine, înainte de a adopta un patruped.

Mulți români au acasă câini
Mulți români au acasă câini Foto: Getty Images

Will Atherton este un dresor de câini cu o experiență de invidiat și vorbește despre rasele pe care nu le-ar adopta niciodată, din diferite motive. Potrivit express.co.uk, specialistul lucrează de mai bine de un deceniu cu câinii și ajută în cazurile în care animalele au probleme de comportament.

Atherton are și o prezență puternică în mediul online, iar canalul său de YouTube are peste 1,2 milioane de abonți. Iar într-un videoclip postat cu ceva timp în urmă, expertul în comportament canin explică care sunt rasele de câini pe care le evită.

Bulldog francez

Această rasă de câine a apărut în Paris relativ recent, în Epoca Victoriană. Iar Atherton nu este fanul câinilor de acest fel.

„Acum, să nu mă înțelegeți greșit, un Bulldog francez bine crescut poate fi un câine extraordinar, dar, odată cu explozia în popularitate a rasei, văd tot mai mulți Bulldog francezi cu probleme neurologice, care ajung să manifeste comportamente extrem de dificile și problematice, aproape imposibil de corectat”, a spus el, conform sursei citate.

Această rasă de câine are și un risc crescut de a se confrunta cu probleme de sănătate.

Bully American XL

A doua rasă pe care expertul o evită este bully american XL, din aproape aceleași motive precum exemplul anterior. Această rasă a apărut în Statele Unite în anii 1990s și deja a fost interzisă în Anglia și Țara Galilor, din cauza agresivității sale.

„Deși rasa a fost creată cu un scop foarte bun, acela de a elimina din Pitbull intensitatea și agresivitatea, din păcate, crescătorii iresponsabili încep să readucă aceste trăsături în caracterul lor, motiv pentru care vedem cazuri în care câinii XL Bully ajung chiar să ucidă oameni aici, în Marea Britanie”, explică Atherton.

Husky Siberian

Nu în ultimul rând, specialistul în comportament canin evită și rasa Husky Siberian. Potrivit acestuia, acești câini sunt foarte greu de dresat și îi descrie ca fiind „mai mult pisici decât câini”.

În plus, această rasă este originară din zona arctică și are nevoi speciale care pot fi dificile pentru stăpâni.

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