Momentul în care un raton blocat este salvat de polițiști. Imaginile care au emoționat

Un raton a rămas blocat într-o gură de scurgere de pe o autostradă din Ontario, Canada, iar mai mulți șoferi au observat cum animalul încerca să iasă, cu lăbuțele agățate de capacul metalic.

Momentul în care un raton blocat este salvat de polițiști Foto: facebook

Șoferii care au trecut prin zonă au observat capul ratonului ieșind printr-o gură de scurgere și au alertat autoritățile. Animalul, care a primit porecla „Rocky”, rămăsese blocat sub asfalt, iar doar capul și lăbuțele îi mai erau vizibile.

Polițiștii au intervenit pentru salvarea ratonului

Imaginile surprinse la fața locului arată ratonul încercând să se agațe de capacul metalic, în timp ce își scoate lăbuțele printre spațiile acestuia. Pentru ca operațiunea să se desfășoare în siguranță, polițiștii au închis temporar o bandă de circulație și au intervenit pentru a scoate animalul din locul în care rămăsese captiv.

Poliția din Burlington a povestit momentul și pe Facebook, într-o postare cu o notă de umor. Agenții au glumit spunând că ratonul „s-a băgat într-o situație care l-a depășit”.

Din fericire, intervenția s-a încheiat cu bine. Rocky nu părea să fi fost rănit, iar după ce a fost eliberat, polițiștii au transmis că animalul „a fugit de la fața locului”. Postarea despre salvare a strâns ulterior peste 1.000 de aprecieri.

Ratonii, cunoscuți pentru aventurile lor în căutarea hranei

Ratonii sunt animale foarte adaptabile și sunt adesea surprinși în zone urbane, unde caută hrană. În timpul verii, un astfel de animal a fost filmat la stadionul Citi Field din New York în timp ce încerca să tragă un cârnat spre ascunzătoarea sa. Ratonul a încercat apoi să ajungă și la resturile de arahide lăsate de spectatori după meciurile echipei Mets.

Un alt caz a făcut înconjurul internetului anul trecut, după ce un raton a fost găsit aparent inconștient într-un magazin de băuturi alcoolice. Proprietarii au presupus că animalul intrase în magazin și consumase alcool.

Ratonul ar fi fost implicat și în alte incursiuni neobișnuite, după ce ar fi pătruns într-o sală de karate și, ulterior, într-un sediu al Departamentului pentru Vehicule Motorizate, în căutarea hranei.

În Germania, problema ratonilor a devenit atât de vizibilă încât orașul Kassel a fost descris în 2024 drept o adevărată „capitală a ratonilor din Europa”. Imagini filmate pe timpul nopții au surprins peste o duzină de animale care se plimbau pe străzi și căutau mâncare prin gunoaie.

Orașul are aproximativ 200.000 de locuitori, iar estimările citate în presa internațională indicau o populație de aproximativ 30.000 de ratoni.

Sursa Facebook