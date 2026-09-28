Ce sărbatori sunt în octombrie 2026. Calendar ortodox complet

Octombrie 2026 este o lună bogată în sărbători ortodoxe. 9 zile sunt marcate cu cruce roșie, iar alte numeroase date îi cinstesc pe sfinți și mucenici.

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Sărbători cu cruce roșie în octombrie 2026

Potrivit calendarului ortodox, în luna octombrie 2026 sunt 9 sărbători cu cruce roșie, unele dintre ele având tradiții puternice în întreaga țară.

1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului. Este una dintre cele mai importante sărbători ale toamnei, celebrată cu rugăciuni pentru protecție și binecuvântare.

4 octombrie – Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae; Sf. Ierotei

5 octombrie – Sf. Mc. Haritina; Sf. Cuv. Misail și Daniil de la Turnu

14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași Sărbătoare majoră, cu pelerinaj la Iași și tradiții vechi de secole.

21 octombrie – Sf. Cuv. Mărt. Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș; Moise Măcinic; Sf. Ilarion cel Mare

23 octombrie – Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Pr. Mc. Constantin Sârbu; Sf. Cuv. Macarie Romanul

26 octombrie – Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 octombrie – Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

28 octombrie – Sf. Ier. Iachint; Sf. Cuv. Teofana Basarab; Sf. Mc. Terentie și familia sa

Sunt 22 de sărbători cu cruce neagră în octombrie 2026

Pe lângă cele 9 sărbători cu cruce roșie, luna octombrie 2026 include 22 de sărbători cu cruce neagră, dedicate sfinților, mucenicilor, apostolilor și marilor mărturisitori ai credinței. Aceste zile sunt marcate prin slujbe speciale, rugăciuni și pomeniri, fiind importante pentru credincioșii care respectă calendarul ortodox.

1. 2 octombrie – Sf. Ciprian și Sf. Mc. Iustina Zi dedicată celor doi sfinți cunoscuți pentru convertirea lor miraculoasă.

2. 3 octombrie – Sf. Dionisie Areopagitul Ucenic al Sfântului Apostol Pavel, considerat primul episcop al Atenei.

3. 6 octombrie – Sf. Apostol Toma Apostolul care a mărturisit credința prin cuvintele „Domnul meu și Dumnezeul meu”.

4. 7 octombrie – Sf. Mc. Serghie și Vah Sfinți militari, cunoscuți pentru curajul lor în fața persecuțiilor.

5. 8 octombrie – Sf. Cuv. Pelaghia Convertită la creștinism, simbol al pocăinței și smereniei.

6. 9 octombrie – Sf. Apostol Iacob al lui Alfeu Unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului.

7. 10 octombrie – Sf. Mc. Evlampie și Evlampia Frați martiri, pomeniți pentru credința lor neclintită.

8. 11 octombrie – Sf. Apostol Filip

9. Apostol al Domnului, cunoscut pentru propovăduirea Evangheliei în Asia.

10. 12 octombrie – Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic Trei martiri care au suferit în timpul persecuțiilor romane.

11. 13 octombrie – Aducerea moaștelor Sf. Apostol Andrei la Iași Moment important pentru credincioșii români, legat de apostolul care a creștinat ținuturile noastre.

12. 15 octombrie – Sf. Magdalena de la Mălainița Sfântă româncă, cunoscută pentru viața ei de rugăciune.

13. 16 octombrie – Sf. Mc. Longhin Sutașul Sutașul care L-a recunoscut pe Hristos la Cruce.

14. 17 octombrie – Sf. Prooroc Osea Profet al Vechiului Testament, vestitor al pocăinței.

15. 18 octombrie – Sf. Apostol și Evanghelist Luca Autorul Evangheliei după Luca și al Faptelor Apostolilor.

16. 19 octombrie – Sf. Prooroc Ioil Profet al Vechiului Testament, cunoscut pentru chemarea la post și rugăciune.

17. 20 octombrie – Sf. Mare Mucenic Artemie

18. General roman convertit la creștinism, martirizat pentru credință.

19. 22 octombrie – Sf. Ier. Averchie Episcop cunoscut pentru minunile și misiunea sa.

20. 24 octombrie – Sf. Mare Mc. Areta Martir din Arabia, pomenit pentru mărturisirea credinței.

21. 25 octombrie – Sf. Mc. Marcian și Martirie Doi martiri din Constantinopol, apărători ai credinței ortodoxe.

22. 29 octombrie – Sf. Cuv. Anastasia Romana Sfântă cunoscută pentru viața ei de nevoință.

23. 30 octombrie – Sfinții Zenovie și Zenovia Frați martiri, pomeniți pentru curajul lor în fața persecuțiilor.

24. 31 octombrie – Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis, Apelie și Aristobul Ucenici ai Sfântului Apostol Pavel, răspânditori ai Evangheliei în primele veacuri.

Calendar ortodox complet pentru octombrie 2026

1 octombrie (Jo) –

Acoperământul Maicii Domnului

2 octombrie (Vi) – Sf. Ciprian și Iustina

3 octombrie (Sâ) – Sf. Dionisie Areopagitul

4 octombrie (Du) – Sf. Dumitru Stăniloae; Sf. Ierotei

5 octombrie (Lu) – Sf. Haritina; Sf. Misail și Daniil

6 octombrie (Ma) – Sf. Ap. Toma

7 octombrie (Mi) – Sf. Serghie și Vah

8 octombrie (Jo) – Sf. Pelaghia

9 octombrie (Vi) – Sf. Iacob al lui Alfeu

10 octombrie (Sâ) – Sf. Evlampie și Evlampia

11 octombrie (Du) – Sf. Ap. Filip

12 octombrie (Lu) – Sf. Prov, Tarah și Andronic

13 octombrie (Ma) – Aducerea moaștelor Sf. Andrei

14 octombrie (Mi) – Sfânta Parascheva

15 octombrie (Jo) – Sf. Magdalena de la Mălainița

16 octombrie (Vi) – Sf. Longhin Sutașul

17 octombrie (Sâ) – Sf. Prooroc Osea

18 octombrie (Du) – Sf. Evanghelist Luca

19 octombrie (Lu) – Sf. Prooroc Ioil

20 octombrie (Ma) – Sf. Mare Mc. Artemie

21 octombrie (Mi) – ✝ Sf. Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan, Moise, Ilarion

22 octombrie (Jo) – Sf. Averchie

23 octombrie (Vi) – ✝ Sf. Iacob, ruda Domnului; Sf. Constantin Sârbu; Sf. Macarie Romanul 24 octombrie (Sâ) – Sf. Areta

25 octombrie (Du) – Sf. Marcian și Martirie

26 octombrie (Lu) – ✝ Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 octombrie (Ma) – ✝ Sf. Dimitrie cel Nou

28 octombrie (Mi) – ✝ Sf. Iachint; Sf. Teofana Basarab; Sf. Terentie și familia sa

29 octombrie (Jo) – Sf. Anastasia Romana

30 octombrie (Vi) – Sfinții Zenovie și Zenovia

31 octombrie (Sâ) – Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis, Apelie și Aristobul.