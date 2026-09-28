 Madonna, moment de confuzie pe scena MTV VMAs 2026. Replica ce a stârnit reacții în mediul online: „E neclar”
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Madonna, moment de confuzie pe scena MTV VMAs 2026. Replica ce a stârnit reacții în mediul online: „E neclar”

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Madonna a stârnit îngrijorare și controverse la gala MTV Video Music Awards 2026, după ce a părut să uite motivul pentru care se afla pe scenă în timp ce primea trofeul pentru categoria „Cel mai bun dans”.

Madonna, moment de confuzie pe scena MTV VMAs 2026
Madonna, moment de confuzie pe scena MTV VMAs 2026 Foto: Profimedia

Artista, în vârstă de 68 de ani, revenise în forță la ceremonie, însă prestația ei – atât artistică, cât și comportamentală – a fost intens criticată online.

Madonna, revenire controversată pe scenă 

Regina muzicii pop, care a deschis show-ul cu un mixt al pieselor Bring Your Love și Danceteria Afterhours Remix, a fost acuzată de fani că a oferit un moment „complet lipsit de concentrare”, în ciuda producției spectaculoase.

Deși a plecat acasă cu șapte premii, discursul ei a ridicat semne de întrebare.

Madonna a urcat pe scenă alături de Charli XCX și Troye Sivan pentru a primi premiul acordat filmului Confessions II – The Film. Însă momentul s-a transformat rapid într-o scenă incomodă.

Artista a început printr-o glumă bizară:

„În primul rând, vreau să scot chestia asta din fund. A stat acolo toată noaptea”, a spus ea, întinzând mâna în spate. „Microfonul meu e prea scurt!”, a adăugat, vizibil iritată.

Apoi, trăgându-i pe Charli și Sivan lângă ea, Madonna a recunoscut: „Nu sunt foarte clară cu privire la ce este acest premiu. Presupun că e pentru scurtmetraj?” Charli XCX a fost nevoită să deschidă cardul cu anunțul oficial pentru a-i reaminti contextul.

Madonna a continuat cu un monolog presărat cu glume despre un „laser” care i-ar fi fost montat „în fund” pe durata show-ului, înainte de a încheia cu o declarație despre importanța dansului în viața ei: „Dacă iubești dansul, ridică-te… suntem egali pe ringul de dans”.

Prestația Madonnei – prima apariție majoră la VMAs după momentul iconic din 2003 cu Britney Spears – a fost la fel de comentată ca discursul. Artista a apărut într-o ținută Saint Laurent by Anthony Vaccarello, cu un trench din satin negru, un body roșu și cizme până la genunchi.

În ciuda criticilor, Madonna a reușit să domine gala prin prezență și numărul impresionant de premii câștigate, însă apariția ei a deschis discuții despre starea ei de sănătate și despre direcția artistică pe care o urmează în această etapă a carierei.

Madonna și Sabrina Carpenter
Madonna și Sabrina Carpenter Foto: captură video MTV

Madonna a avut un număr de nominalizări record

În cadrul unei gale în care au fost premiate în mare parte artistele femei, Madonna a început seara cu cele mai multe nominalizări ale anului și a câștigat șapte premii, dintre care trei în timpul transmisiunii televizate: pentru cea mai bună colaborare (alături de Sabrina Carpenter), cel mai bun dans și artista anului, potrivit Daily Mail.

Cântăreața a primit 11 nominalizări, inclusiv la categoriile „Videoclipul anului”, pentru «Confessions II – The Film», și „Artista anului”. 

Madonna, care deține o avere de 850 de milioane de dolari, a câștigat până acum 20 de trofee VMA, primul fiind primit în 1986, când i-a fost acordat premiul Video Vanguard. Artista a intrat în istoria galei încă de la prima ediție, în 1984, când a cântat «Like a Virgin» îmbrăcată într-o rochie de mireasă și s-a tăvălit pe scenă. 

Madonna, relație tensionată cu fiica ei

Madonna a vorbit deschis și despre relația complicată pe care a avut-o de-a lungul anilor cu fiica sa biologică, Lourdes „Lola” Leon (29 de ani), mărturisind că cele două au trecut prin perioade în care nici măcar nu și-au vorbit.

Cântăreața și-a exprimat sentimentele prin muzică. Una dintre cele mai emoționante piese de pe noul ei album, „Confessions II”, este un duet interpretat și compus împreună cu Lola. Potrivit Madonnei, colaborarea a fost inițiată chiar de fiica sa, ca o modalitate de a vindeca rănile din relația lor.

În versurile melodiei, Madonna își cere iertare pentru presiunea pe care faima ei a pus-o asupra fiicei. Artista recunoaște că nu și-a imaginat cât de greu i-ar fi fost lui Lourdes să crească permanent în lumina reflectoarelor și să-și construiască propria identitate.

Lourdes i-a reproșat mamei sale că a fost extrem de strictă în timpul copilăriei. La rândul ei, Madonna s-a simțit vinovată că notorietatea sa mondială i-a influențat viața fiicei.

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