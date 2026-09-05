 Dieta strictă pe care Madonna o respectă la 68 de ani. Ce reguli urmează artista
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Dieta strictă pe care Madonna o respectă la 68 de ani. Ce reguli urmează artista

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La 68 de ani, Madonna continuă să impresioneze prin energia și forma sa fizică, pe care le atribuie unei alimentații stricte. Artista urmează de aproape trei decenii o dietă macrobiotică, bazată pe cereale integrale, legume, leguminoase, semințe și pește, evitând carnea, lactatele, zahărul, alcoolul. 

Dieta strictă a Madonnei
Dieta strictă a Madonnei Foto: arhivă

La 68 de ani, regina muzicii pop refuză orice compromis culinar, demonstrând cum o dietă neschimbată de 30 de ani o menține pe marile scene ale lumii.

Fără zahăr, lactate și cofeină

În timp ce stilul muzical, ținutele extravagante și imaginea publică a Madonnei s-au schimbat constant de la o decadă la alta, conținutul farfuriei sale a rămas aproape neatins în ultimii 30 de ani.

În spatele rezistenței fizice remarcabile din turnee se află o formă extrem de riguroasă a dietei macrobiotice, un mod de viață pe care majoritatea oamenilor l-ar abandona rapid din cauza restricțiilor severe.

Farfuria artistei exclude definitiv ingredientele de bază din alimentația occidentală: fără carne roșie sau de pasăre, fără ouă, brânzeturi, făină de grâu, paste, alcool sau cofeină. Meniul este construit exclusiv în jurul alimentelor naturale, neprocesate:

  • Cereale integrale: orez brun, quinoa, semințe variate;
  • Vegetale: legume organice proaspete, leguminoase, nuci;
  • Proteine marine: pește de calitate superioară, în special somonul, care compensează lipsa proteinelor de origine animală terestră.

Moftul aniversar din Miami: patru chefi de lux pentru un singur meniu de somon

Pasiunea artistei pentru somon este atât de mare încât acest aliment a devenit piesa de rezistență la evenimentele majore din viața sa privată.

Cu ocazia aniversării de 37 de ani, organizată într-un hotel din Miami sub măsuri de securitate impresionante, Madonna a adus patru bucătari diferiți, cerându-i fiecăruia să prepare exclusiv câte un fel de mâncare agreat de regulile sale.

Chef Jeff Schroeter, cel desemnat să pregătească somonul modelat în formă de fluture, a rememorat cu fascinație cerințele speciale ale vedetei.

Rețeta a îmbinat somonul proaspăt cu bucăți crocante de castravete, curmale, nuci, fenicul ras, suc de lămâie și busuioc dulce, respectând milimetric principiile macrobiotice fără a sacrifica savoarea festivă:

 „Este sănătos, îți face bine. Această simplitate definește perfect raportul ei cu mâncarea” spune Chef Jeff Schroeter.

Drama care au împins-o în pragul suicidului

Deși în 2023 a privit moartea în ochi, petrecând două zile în comă indusă din cauza unei infecții bacteriene severe soldate cu septicemie, Madonna mărturisește că nu acea cumpănă medicală i-a adus cel mai greu declin emoțional.

Adevărata prăpastie psihică s-a căscat în momentele de destrămare familială, când suferințele adunate pe plan personal — de la căsnicia toxică din trecut cu Sean Penn și decesul mamei vitrege Joan, până la neînțelegerile cu copiii săi — au adus-o în fața unei depresii devastatoare.

Cel mai adânc abis l-a trăit atunci când a simțit că legătura cu fiul său se rupe definitiv, teroarea despărțirii de el funcționând ca o lovitură paralizantă: „Au existat momente în viața mea când am vrut să-mi fac rău. Chiar m-am gândit la sinucidere”, a dezvăluit artista. 

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