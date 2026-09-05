Dieta strictă pe care Madonna o respectă la 68 de ani. Ce reguli urmează artista

La 68 de ani, Madonna continuă să impresioneze prin energia și forma sa fizică, pe care le atribuie unei alimentații stricte. Artista urmează de aproape trei decenii o dietă macrobiotică, bazată pe cereale integrale, legume, leguminoase, semințe și pește, evitând carnea, lactatele, zahărul, alcoolul.

Dieta strictă a Madonnei Foto: arhivă

La 68 de ani, regina muzicii pop refuză orice compromis culinar, demonstrând cum o dietă neschimbată de 30 de ani o menține pe marile scene ale lumii.

Fără zahăr, lactate și cofeină

În timp ce stilul muzical, ținutele extravagante și imaginea publică a Madonnei s-au schimbat constant de la o decadă la alta, conținutul farfuriei sale a rămas aproape neatins în ultimii 30 de ani.

În spatele rezistenței fizice remarcabile din turnee se află o formă extrem de riguroasă a dietei macrobiotice, un mod de viață pe care majoritatea oamenilor l-ar abandona rapid din cauza restricțiilor severe.

Farfuria artistei exclude definitiv ingredientele de bază din alimentația occidentală: fără carne roșie sau de pasăre, fără ouă, brânzeturi, făină de grâu, paste, alcool sau cofeină. Meniul este construit exclusiv în jurul alimentelor naturale, neprocesate:

Cereale integrale: orez brun, quinoa, semințe variate;

orez brun, quinoa, semințe variate; Vegetale: legume organice proaspete, leguminoase, nuci;

legume organice proaspete, leguminoase, nuci; Proteine marine: pește de calitate superioară, în special somonul, care compensează lipsa proteinelor de origine animală terestră.

Moftul aniversar din Miami: patru chefi de lux pentru un singur meniu de somon

Pasiunea artistei pentru somon este atât de mare încât acest aliment a devenit piesa de rezistență la evenimentele majore din viața sa privată.

Cu ocazia aniversării de 37 de ani, organizată într-un hotel din Miami sub măsuri de securitate impresionante, Madonna a adus patru bucătari diferiți, cerându-i fiecăruia să prepare exclusiv câte un fel de mâncare agreat de regulile sale.

Chef Jeff Schroeter, cel desemnat să pregătească somonul modelat în formă de fluture, a rememorat cu fascinație cerințele speciale ale vedetei.

Rețeta a îmbinat somonul proaspăt cu bucăți crocante de castravete, curmale, nuci, fenicul ras, suc de lămâie și busuioc dulce, respectând milimetric principiile macrobiotice fără a sacrifica savoarea festivă:

„Este sănătos, îți face bine. Această simplitate definește perfect raportul ei cu mâncarea” spune Chef Jeff Schroeter.

Drama care au împins-o în pragul suicidului

Deși în 2023 a privit moartea în ochi, petrecând două zile în comă indusă din cauza unei infecții bacteriene severe soldate cu septicemie, Madonna mărturisește că nu acea cumpănă medicală i-a adus cel mai greu declin emoțional.

Adevărata prăpastie psihică s-a căscat în momentele de destrămare familială, când suferințele adunate pe plan personal — de la căsnicia toxică din trecut cu Sean Penn și decesul mamei vitrege Joan, până la neînțelegerile cu copiii săi — au adus-o în fața unei depresii devastatoare.

Cel mai adânc abis l-a trăit atunci când a simțit că legătura cu fiul său se rupe definitiv, teroarea despărțirii de el funcționând ca o lovitură paralizantă: „Au existat momente în viața mea când am vrut să-mi fac rău. Chiar m-am gândit la sinucidere”, a dezvăluit artista.