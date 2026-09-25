Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit în Toscana. Mireasa nu a purtat rochie

Actrița americană Dove Cameron și solistul trupei Måneskin, Damiano David, s-au căsătorit pe 24 septembrie la primăria istorică din Montalcino, Toscana. Mirii au impresionat printr-o estetică retro.

Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit într-un decor de poveste Foto: Profimedia

Unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbizul internațional a făcut marele pas într-un cadru romantic desprins din capodoperele cinematografiei italiene de altădată. Dove Cameron și Damiano David au spus oficial „da” pe 24 septembrie, alegând ca decor orășelul toscan Montalcino. Atmosfera a fost definită de clădiri seculare din piatră, alei înguste, ținute albe perfect coordonate și o mașină de epocă pregătită la ieșirea din primărie pentru a-i conduce spre noua viață de familie.

Eleganță masculină semnată Armani: Dove Cameron în pantaloni, cu capă și cravată

Deși peisajul toscan a oferit toată poezia unei nunți tradiționale din peninsulă, Dove Cameron a sfidat complet convențiile clasice ale unei rochii de mireasă.

Vedeta a optat pentru o creație haute couture albă, semnată de casa Giorgio Armani, inspirată din croiala costumului bărbătesc, potrivit ProTv.

Ansamblul a fost compus din pantaloni lejeri, un sacou cambrat evidențiat în talie printr-o curea fină și o capă fluidă purtată peste umeri. În locul colierelor sau al bijuteriilor opulente, actrița a ales o cravată albă masculină și un buchet minimalist din cale albe.

Părul drept, lăsat liber pe umeri, a completat un stil modern, lipsit de corset rigid, voal lung sau trenă amplă.

Nici Damiano David nu a optat pentru clasicul frac negru: carismaticul solist de la Måneskin a îmbrăcat un costum într-o nuanță caldă de ivoire, perfect armonizat cu ținuta soției sale, la care a adăugat ca pată de culoare o eșarfă verde-oliv legată la gât.

1/3 Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit Foto: Profimedia

O poveste discretă: cererea de căsătorie printre bagaje și rufe nespălate

Evenimentul s-a desfășurat într-un cerc restrâns, la sediul Primăriei din Montalcino, alături de membrii familiei și cei mai apropiați prieteni. Imediat după formalizarea actelor, proaspeții căsătoriți au zăbovit pe treptele monumentului istoric pentru o serie de îmbrățișări și săruturi pline de tandrețe, fiind aplaudați de cei dragi înainte de a demara la bordul unui automobil vintage.

Căsătoria încununează o relație începută în anul 2023 și asumată public în 2024. Deși cei doi au anunțat logodna în ianuarie 2026, presa internațională a notat că pasul fusese făcut încă din toamna anului 2025.

Chiar și momentul promisiunii a reflectat simplitatea dorită de cei doi artiști. Dove povestea recent că muzicianul a cerut-o în căsătorie acasă, în timp ce împachetau valizele pentru o călătorie, mărturisindu-i că își dorește o viață reală alături de ea, cu gătit, spălat de vase și rufe împărțite în doi, departe de clișeele spectaculoase de la Hollywood.