Ana Baniciu și Edy Kovacs au aniversat 3 ani de căsătorie. Cum arăta prima lor fotografie împreună

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au aniversat trei ani de căsătorie și șase ani de când formează un cuplu. Cu această ocazie, artista a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini alături de partenerul ei și a transmis un mesaj emoționant.

Ana Baniciu și Edy Kovacs au aniversat 3 ani de căsătorie. Foto: Instagram

Ana Baniciu și Edy Kovacs au devenit soț și soție în urmă cu trei ani, iar pe 24 septembrie au sărbătorit aniversarea căsătoriei. Cei doi formează unul dintre cuplurile discrete din showbizul românesc și au preferat, de-a lungul timpului, să își păstreze viața de familie departe de lumina reflectoarelor.

Ana Baniciu: „3 ani de căsătorie și 6 de când mergem împreună la drum”

Artista și Edy Kovacs sunt împreună din toamna anului 2020. După aproximativ un an de relație, cei doi s-au logodit, iar ulterior au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit.

Între timp, familia lor s-a mărit. Ana Baniciu și Edy Kovacs au devenit părinții unui băiețel, Aris, iar artista a marcat recent atât aniversarea căsătoriei, cât și anii petrecuți împreună cu soțul ei.

„Astăzi am împlinit 3 ani de căsătorie și 6 de când mergem împreună la drum și am zis... să vă arăt prima noastră poză împreună”, a scris artista pe rețelele de socializare.

Într-o fotografie, Ana Baniciu își amintește de momentul în care l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină soț. „Pe soțul l-am găsit petrecăreț, între sâni și pahare”, a povestit vedeta.

A urmat apoi primul selfie pe care Edy i l-a trimis artistei. Ana Baniciu a dezvăluit că, încă de atunci, acesta îi dădea impresia că este „băiat serios”.

Povestea lor a continuat, iar unul dintre momentele pe care artista și le amintește cu drag este cel în care Edy a dus-o la casa de la mare. De acolo, lucrurile au început să devină din ce în ce mai serioase.

„După care m-a dus la casă de la mare... Aici deja sunasem toți apropiații să le spun că el este... l-am găsit!”, a povestit Ana Baniciu.

Ce spune Ana Baniciu despre infidelitate

În urmă cu ceva timp, Ana Baniciu a făcut și câteva declarații despre relația de cuplu și despre modul în care ar privi o eventuală infidelitate.

Invitată în prima ediție a emisiunii „În direct cu România”, prezentată de Mihaela Tatu la Antena 1, artista a vorbit deschis despre limitele pe care le are într-o relație și a mărturisit că ar putea trece peste o aventură, în anumite condiții.

„Nu am pus nicio limită în cuplul nostru, ne-am dorit încă de la început să nu ne pierdem independența. Eu cred că fiecare femeie deșteaptă ar putea să treacă peste ceva de genul acesta dacă nu cântărește foarte mult pentru ea, evident. Și, în al doilea rând, de ce să aflu dacă se va întâmpla vreodată? Eu una cred că aş putea închide ochii, dar i-am spus soţului meu că, dacă vreodată se va întâmpla ceva de genul ăsta, eu nu trebuie să aflu. Dacă află înseamnă că e ceva mai mult decât animalic.”

Ana Baniciu: „O aventură se poate ierta”

Artista a făcut însă o diferență între o aventură și o relație extraconjugală. În opinia ei, o aventură poate fi o greșeală care, în anumite situații, poate fi iertată. În schimb, o relație paralelă presupune, în viziunea sa, mai multă minciună și trădare.

„O aventură se poate ierta, o relație extraconjugală, din punctul meu de vedere, este obositoare pentru relația în care ești implicat, aduce multe alte probleme… Sună, ascunde, adică nu înțeleg de ce ai face asta când poți să închei. Acolo deja se transformă în minciună și ne întoarcem la trădare”, a spus Ana Baniciu în emisiunea de pe Antena 1.