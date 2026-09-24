 Povestea bărbatului de 81 de ani care muncește 14 ore pe zi pentru soția bolnavă de cancer. Filmarea care i-a schimbat viața
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Povestea bărbatului de 81 de ani care muncește 14 ore pe zi pentru soția bolnavă de cancer. Filmarea care i-a schimbat viața

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Un bărbat în vârstă de 81 de ani din Texas a devenit viral după ce a fost filmat în timp ce căra două valize grele. Acesta muncește câte 14 ore pe zi pentru a-i putea cumpăra tratamentul necesar soției sale, care este bolnavă de cancer. Filmarea i-a schimbat viața.

Bărbatul de 81 de ani care muncește 14 ore pe zi pentru soția bolnavă de cancer.
Bărbatul de 81 de ani care muncește 14 ore pe zi pentru soția bolnavă de cancer. Foto: gofundme.com

Donald Johnson a fost văzut în timp ce căra două valize mari ce îi aparțineau lui Erin Howell, pierdute în timpul unui zbor recent. Femeia, care locuiește în zona Dallas-Fort Worth, a fost uimită când l-a văzut pe bărbatul de 81 de ani cărând bagajul până la ușa locuinței sale. Acela a și fost momentul în care o întreagă comunitate s-a mobilizat pentru a-l ajuta.

Bărbatul de 81 de ani lucrează pentru soția lui bolnavă de cancer

„Zilele trecute, camera mea de la ușă a surprins un bărbat în vârstă de 81 de ani care căra încet și cu migală bagajul meu greu, care se pierduse recent într-un zbor.  Arăta absolut epuizat, iar pașii îi erau grei de la efort. Mi-a frânt complet inima să văd un bărbat de vârsta lui făcând o muncă fizică atât de intensă și istovitoare. Realitatea este că nu lucrează din proprie voință; lucrează pentru supraviețuire”, a declarat Howell, conform nypost.com.

Johnson lucrează ca antreprenor independent, livrând bagajele la casele proprietarilor de drept timp de trei ani, după ce soția sa, Josephine, a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer. Cuplul, care este căsătorit de 57 de ani, s-a mutat cu fiica lor, ceea ce i-a ajutat oarecum în lupta grea cu boala.

Cu toate acestea, Johnson a fost curând copleșit de creșterea costurilor medicamentelor  și a decis că trebuie să lucreze pentru a „face față” cheltuielilor. 

„Este singurul loc de muncă unde m-ar angaja. Odată cu creșterea prețurilor la alimente, a cheltuielilor și a tuturor celorlalte, abia reușeam să ne descurcăm. Am încercat la Amazon, la Walmart și în alte locuri. Fie nu era momentul potrivit, fie pur și simplu nu m-au ales”, a spus bărbatul.

Johnson a lucrat în mod regulat 14 ore pe zi pentru bani în plus. Munca solicitantă l-a obligat să conducă sute de kilometri în fiecare zi. Mașina sa a ajuns să aibă peste 200.000 de mile la bord, iar acest lucru a dus la probleme mecanice majore.

„La o vârstă la care ar trebui să se odihnească și să petreacă fiecare clipă prețioasă alături de soția sa, el este pe drum, ridicând bagaje grele doar pentru a o putea menține în viață și a avea grijă de ea”, a spus Howell.

S-a organizat o strângere de fonduri

După ce a aflat povestea, Howell a decis să organizeze o strângere de fonduri menită să o ajute pe soția bărbatului, dar și să ajute întreaga familie cu toate cheltuielile, fără ca bătrânul să fie nevoit să mai muncească atât de mult. 

„Nu ar mai trebui să ducă singur această greutate financiară și fizică copleșitoare. Fiecare dolar strâns din această campanie va merge direct pentru a-i ajuta să supraviețuiască acestei perioade de criză”, a declarat femeia. 

În cadrul campaniei s-au strâns 378.000 de dolari, obiectivul fiind de 400.000 de dolari. Johnson a fost recunoscător pentru gestul lui Howell

„Cred că voi putea să mă opresc din muncă și asta e uimitor. Deși încă nu am depășit complet obstacolul, ajungem în acel punct foarte repede”, a mărturisit Johnson.

Josephine a spus că donațiile și mesajele primite i-au dat speranță în lupta cu boala.

„Pot să înfrunt asta. Cred că aceasta este marea diferență. Unii oameni ne-au transmis mesaje și ne-au spus că se roagă pentru noi. Și este pur și simplu un sentiment de bucurie”, a spus Josephine, conform sursei citate.

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