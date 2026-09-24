 Ce face acum soția lui Gheorghe Dincă, după șapte ani de la condamnarea lui. „Prefer să stau în umbră”
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Ce face acum soția lui Gheorghe Dincă, după șapte ani de la condamnarea lui. „Prefer să stau în umbră”

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Gheorghe Dincă se află în închisoare de șapte ani, după ce Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu au fost luate la ocazie de el și au dispărut. Acesta este condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare. Între timp. el este încă însurat în acte. Ce spune Elena Dincă, soția lui, despre viața ei de acum.

Gheorghe Dincă și soția lui, Elena.
Gheorghe Dincă și soția lui, Elena. Foto: Facebook/cancan.ro

Odată cu dispariția celor două tinere, Elena Dincă, femeia care i-a fost soție timp de 42 de ani lui Gheorghe Dincă, a preferat să rămână cât mai în umbră. Aceasta duce o viață discretă. Detalii mai puțin știute despre partenera Monstrului din Caracal.

Cum își trăiește viața soția lui Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă a devenit subiect național după dispariția Alexandrei Măceșanu și luizei Melencu. Ceea ce nu se știe despre el, este faptul că este căsătorit de 42 de ani cu Elena Dincă. Femeia a fost afectată de cele întâmplate și a preferat să ducă o viață discretă.

„Sunt bine, nu vreau să mai vorbesc. S-au tot scris lucruri despre mine care nu mi-au plăcut de-a lungul timpului, neadevărate și nu vreau să mai dau nicio referință despre mine. Am fost deranjată de ce s-a scris și atunci prefer să stau în umbră, să îmi văd de viața mea, de familie”, a declarat Elena Dincă pentru cancan.ro.

Cei doi erau separați de mai mulți ani, iar Elena Dincă își dorește să nu mai aibă nicio legătură cu acesta, nici măcar în acte. Femeia a mărturisit faptul că Gheorghe Dincă era un soț abuziv, ba chiar violent pe timpul mariajului.

Gheorghe și Elena Dincă au patru copii

Un alt lucru mai puțin știut este că Gheorghe și Elena Dincă au patru copii împreună, trei băieți, , Ionuț, Mihai și Adrian, și o fată, Daniela. Fata absolventă de Medicină Veterinară, mama ei și doi dintre băieți locuiesc și muncesc în Italia, la Vicenza, în timp ce unul ditnre băieți a rămas în România, scrie sursa citată.

În același timp, cei doi soți sunt pârâți într-un proces având ca obiect „partaj bunuri comune/ lichidarea regimului matrimonial”. Gheorghe Dincă nu este interesat de împărțirea bunurilor obținute din timpul căsătoriei. Partea lui va fi vândută de statul român pentru a obține despăgubiri pentru familiile tinerelor dispărute.

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