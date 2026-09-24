 Pomodori pelati, ingredientul nelipsit din bucătăria italiană. Cum se prepară și cât rezistă
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Pomodori pelati, ingredientul nelipsit din bucătăria italiană. Cum se prepară și cât rezistă

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În bucătăria italiană, roșiile conservate sunt folosite într-o mulțime de preparate, iar pomodori pelati ocupă un loc important printre acestea. Este vorba despre roșii întregi cărora li se îndepărtează coaja și care sunt păstrate ulterior în suc propriu sau într-un preparat pe bază de roșii.

Roșii
Roșii Foto: Freepik

Metoda permite păstrarea roșiilor pentru o perioadă mai lungă și este folosită atât în producția de conserve, cât și în gospodării. Roșiile sunt recoltate când sunt bine coapte, iar procesarea lor începe printr-o etapă scurtă de opărire, care face coaja mult mai ușor de îndepărtat.

Ce sunt pomodori pelati și ce roșii se folosesc

Pentru pomodori pelati sunt preferate roșiile de tip prună, iar printre cele mai cunoscute se află soiul San Marzano. Acestea au formă alungită, puține semințe și o pulpă consistentă. San Marzano folosite pentru conserve sunt cultivate în provinciile Salerno, Avellino și Napoli.

În general, roșiile destinate acestui tip de conservare trebuie să fie bine coapte, ferme și fără defecte vizibile. Deși soiurile tip prună sunt cele mai folosite, pot fi utilizate și alte varietăți, inclusiv roșii cherry.

Prepararea începe prin spălarea atentă a roșiilor. Fiecărui fruct i se face apoi o mică tăietură în formă de cruce la bază. Roșiile sunt introduse într-o oală cu apă care fierbe ușor și sunt lăsate aproximativ două-trei minute. În această etapă, coaja începe să se desprindă, în timp ce pulpa rămâne fermă.

După opărire, roșiile sunt scoase și lăsate câteva minute să se răcească. Coaja poate fi îndepărtată apoi cu ușurință, pornind de la crestătura făcută anterior.

Cum se păstrează roșiile decojite în borcane

Pentru păstrarea pomodori pelati este necesară o atenție deosebită la igienă și la pregătirea recipientelor. Borcanele și capacele trebuie sterilizate înainte de folosire.

Una dintre metode presupune fierberea recipientelor. Borcanele și capacele se verifică, se spală și se introduc complet într-o oală cu apă. După ce apa ajunge la punctul de fierbere, acestea sunt menținute aproximativ 30 de minute. O altă variantă este sterilizarea borcanelor în cuptor, la 170 de grade Celsius, timp de aproximativ 20 de minute, în timp ce capacele sunt tratate separat.

Se poate folosi și mașina de spălat vase, cu condiția ca recipientele și capacele să suporte temperaturi ridicate. Acestea sunt introduse fără detergent și fără alte obiecte, iar programul trebuie să atingă cel puțin 70 de grade Celsius.

După sterilizare, borcanele se umplu cu roșii, păstrând un spațiu liber de aproximativ 1-1,5 centimetri până la margine. Recipientele se închid și sunt introduse în apă fierbinte pentru procesarea termică. Pentru borcanele de 250 de grame, timpul indicat este de aproximativ 30 de minute, pentru cele de 500 de grame, 35 de minute, iar pentru recipientele de un kilogram, aproximativ 40 de minute.

După procesare, borcanele trebuie lăsate să se răcească, iar înainte de depozitare se verifică formarea vidului.

Printre soiurile care pot fi folosite pentru astfel de conserve se numără și Roma, apreciată pentru forma alungită și pulpa fermă, Cuore di Bue, care are o pulpă densă și zemoasă, Pachino, o roșie mică și rotundă, dar și Piennolo, cunoscută drept roșia mică de Vezuviu.

Pomodori pelati nu trebuie confundați cu passata di pomodoro. Primele sunt roșii întregi, decojite și conservate, în timp ce passata este obținută prin prepararea și strecurarea roșiilor, rezultând un sos fin în care pulpa și semințele sunt îndepărtate, notează bribox.  .

Roșiile decojite pot fi folosite pentru sosuri de paste, pizza, lasagna sau diverse preparate cu carne. Pentru un sos simplu, roșiile pot fi gătite împreună cu ulei de măsline, ceapă și usturoi, iar la final pot fi adăugate sare, piper și verdețuri.

În cazul pizzei, roșiile pot fi zdrobite și întinse direct peste aluat, înainte de adăugarea mozzarellei, oregano-ului și a celorlalte ingrediente.

Pomodori pelati sunt folosiți și la preparate precum puiul cu parmezan. Roșiile sunt transformate într-un sos cu busuioc, sare și piper, apoi sunt puse peste carnea pregătită și acoperite cu mozzarella înainte de coacere.

După deschiderea unei conserve, roșiile trebuie păstrate la frigider, într-un recipient bine închis. În aceste condiții, pot fi consumate în general în aproximativ cinci-șapte zile. Pentru păstrare mai îndelungată, roșiile pot fi congelate în recipiente etanșe sau în pungi destinate congelatorului.

Dacă roșiile au fost congelate și apoi dezghețate în frigider, acestea pot fi păstrate încă trei-patru zile înainte de folosire. În cazul dezghețării la microunde sau în apă rece, trebuie utilizate imediat.

Aspectul și mirosul pot indica dacă produsul nu mai este bun pentru consum. Un miros neplăcut, modificările vizibile, gustul neobișnuit sau apariția mucegaiului sunt semne că roșiile trebuie aruncate.

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