Concedieri masive la o mare companie din România. Mesajul transmis de CEO angajaților

Orange România, unul dintre cei mai mari jucători din piața telecom, pregătește o reducere semnificativă a numărului de angajați. Compania a anunțat programe de plecare voluntară și pensionare anticipată, iar CEO-ul Julien Ducarroz avertizează că, dacă obiectivele stabilite nu vor fi atinse, vor urma măsuri administrative „mult mai rigide”.

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Mesajul CEO pentru angajați

Orange are aproximativ 3.900 de angajați în România, iar decizia vine după o analiză internă a activității și a structurii operaționale. Conducerea susține că schimbările rapide din piața telecomunicațiilor și provocările ultimului an impun o reorganizare.

Într-o scrisoare internă, Julien Ducarroz le-a transmis salariaților că ajustarea structurii companiei este „critică” pentru stabilitatea pe termen lung:

„Dragi colegi,

Traversăm o perioadă în care piața se schimbă rapid, iar pentru a rămâne competitivi și stabili pe termen lung, trebuie să ne adaptăm continuu modelul operațional. Ultimul an a adus provocări majore în piața de telecomunicații, iar pentru Orange Romania a devenit critic să își ajusteze structura actuală.

În urma unei analize amănunțite a activității noastre, am identificat câteva zone care necesită măsuri imediate de eficientizare. Nu sunt decizii ușoare, dar sunt necesare pentru a asigura viitorul companiei.

Gestionarea provocărilor operaționale și financiare pe care le întâmpină compania noastră implică lansarea unor programe de plecare voluntară (prin acordul părților) și de pensionare anticipată. Colegii eligibili vor fi contactați direct de către manager și de HRBP, iar decizia de a accesa aceste programe le va aparține în totalitate.

CEO-ul explică faptul că analiza internă a identificat zone care necesită eficientizare imediată. Prima etapă constă în programe de plecare voluntară, prin acordul părților, și pensionare anticipată. Angajații eligibili vor fi contactați individual de manageri și de departamentul de resurse umane”.

CEO-ul explică faptul că analiza internă a identificat zone care necesită eficientizare imediată. Prima etapă constă în programe de plecare voluntară, prin acordul părților, și pensionare anticipată. Angajații eligibili vor fi contactați individual de manageri și de departamentul de resurse umane, potrivit Profit.ro.

Ce categorii de angajați sunt vizate

CEO-ul avertizează însă că, dacă numărul plecărilor voluntare și al pensionărilor anticipate nu va fi suficient pentru atingerea obiectivelor de stabilitate, compania va fi nevoită să adopte măsuri administrative suplimentare. Acestea ar fi, prin natura lor juridică și organizațională, mult mai stricte și nu ar mai permite luarea în calcul a situației personale a fiecărui angajat.

Orange România avea 3.931 de angajați în 2025, număr în scădere față de anul precedent. Conducerea justifică noile măsuri prin presiunea financiară, schimbările din piață și necesitatea de a ajusta structura actuală a companiei.

Deocamdată, singurele măsuri comunicate oficial sunt plecările voluntare și pensionările anticipate, iar eventualele concedieri depind de rezultatele obținute în această primă etapă.