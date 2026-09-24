Dansează și la 100 de ani! Bernard Gilbert a condus o coregrafie în stradă

La 100 de ani, Bernard Gilbert demonstrează că pasiunea pentru dans nu are vârstă. Fostul profesor de dans a condus un flash mob, o reuniune spontană în care un grup mare de oameni execută împreună o coregrafie pregătită în prealabil, în centrul orașului Worcester, Marea Britanie, unde peste 200 de persoane i s-au alăturat pe ritmurile piesei „King of the Road” a lui Roger Miller.

Bernard Gilbert a dansat alături de oameni de toate vârstele, pe o stradă din Worcester Foto: Profimedia

Bernard Gilbert dansează de opt decenii

Evenimentul a avut și un scop caritabil, fiind organizat pentru strângerea de fonduri destinate Alzheimer's Research UK, organizație care sprijină cercetarea în domeniul bolii Alzheimer. La flash mob au participat membri ai corului Got2Sing, dar și localnici care au vrut să danseze alături de Gilbert.

Participanții s-au pregătit intens înaintea momentului din piață. Reprezentanții Fernhill House Care Home, azilul din Worcester în care locuiește dansatorul, au povestit că aceștia au învățat patru dansuri, au repetat împreună și s-au antrenat în fiecare zi.

Centenarul dansează mereu la azil Foto: Profimedia

„Ce zi inspirațională, ce comunitate, ce amintire fantastică am creat împreună!”, au transmis reprezentanții centrului. Bernard Gilbert dansează de mai bine de opt decenii.

A descoperit această pasiune la 16 ani, în 1942, după ce și-a rupt piciorul în timp ce juca rugby. Medicii i-au recomandat atunci să danseze în loc să practice sport, pentru a-și reface musculatura.

De atunci, cu doar câteva pauze, dansul a rămas o constantă în viața lui. După moartea soției sale, care îi fusese și parteneră de dans, Gilbert a ajuns să predea dansul chiar la Fernhill House.

Bernard Gilbert în tinerețe Foto: Profimedia

În ultimii ani, a devenit cunoscut și pe rețelele sociale, după ce mai multe filmulețe în care dansează au devenit virale.

Unul dintre videoclipurile sale a strâns peste 1,5 milioane de vizualizări. „Îmi place foarte mult să dansez. Odată ce ajung pe ringul de dans, uit de toate și mă concentrez pur și simplu asupra a ceea ce fac”, a mărturisit el pentru BBC.